«Союз» вышел в полуфинал Высшей лиги КВН

Напомним, что тюменская команда «Союз» играет в Высшей лиге КВН второй год, а до этого провела сезон в «Премьер-лиге», став ее серебряным призером. Выход в полуфинал — главное на сегодняшний день достижение тюменцев в «Вышке» — в прошлом году команда неожиданно для многих проиграла в ¼ финала. Зато в копилке «Союза» — два приза музыкального фестиваля в Юрмале («ПрезидентскИЙ КиВиН» в 2013 году и «Большой КиВиН в светлом» в 2012 году). По предварительной информации, тюменская команда примет участие в фестивале «Голосящий КиВиН» и в этом году.