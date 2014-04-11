«Союз» вышел в полуфинал Высшей лиги КВН

Команда «Союз» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Игра с участием тюменцев состоялась в Москве накануне, 10 апреля.
Соперниками «союзовцев» по четвертьфиналу стали, в основном, дебютанты «Вышки» — команды «Молодость» (Красноярск), «Саратов» и Сборная Мурманска. Поколение чуть более опытных квнщиков кроме тюменцев представляла сборная «Азия микс». Чтобы сохранить некоторую интригу для тех, кто планирует переживать за «Союз», сидя у телевизора, не будем разглашать оценок, занятых по итогам игры мест и названий двух команд, которые пробились с полуфинал вместе с тюменцами.
Судя по текстовому онлайн-репортажу на официальном сайте международного союза КВН, в приветствии тюменская команда «рвала» зал песнями, смелыми шутками и неожиданными номерами. Айдар спел про осень, Леля — о застенчивой Ире, а у Артема была главная роль в номере «Заседание ООН, солирует США». «Песня в овацию! Ну почти «God knows», — пишут про номер на еще одном популярном квновском ресурсе, напоминая о ставшей хитом «Социальной рок-опере». Кроме приветствия, команды сыграли еще биатлон, капитанский и музыкальный конкурсы. Во всех конкурсах «Союз» удостоился высоких оценок жюри, что и обеспечило команде выход в полуфинал.
Четвертьфинальную игру с участием тюменцев покажут в эфире Первого канала 20 апреля.
Напомним, что тюменская команда «Союз» играет в Высшей лиге КВН второй год, а до этого провела сезон в «Премьер-лиге», став ее серебряным призером. Выход в полуфинал — главное на сегодняшний день достижение тюменцев в «Вышке» — в прошлом году команда неожиданно для многих проиграла в ¼ финала. Зато в копилке «Союза» — два приза музыкального фестиваля в Юрмале («ПрезидентскИЙ КиВиН» в 2013 году и «Большой КиВиН в светлом» в 2012 году). По предварительной информации, тюменская команда примет участие в фестивале «Голосящий КиВиН» и в этом году.
Фото 1/8 финала из группы «Союз» в социальной группе «ВКонтакте»