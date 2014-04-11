Сделай для себя браслет или серьги

ТРЦ «Фаворит», совместно с магазином «Мон Кулон» продолжает серию мастер-классов. Каждый посетитель торгово-развлекательного центра сможет создать для себя уникальное украшение.
«Весь апрель по выходным вы можете пробовать себя в изготовлении браслетов, подвесок, колечек и прочих приятных мелочей, а также потом забрать готовое изделие домой», — сообщают организаторы мероприятия.
В эти выходные мы ждем модниц в ТРЦ «Фаворит» на бесплатный мастер-класс по созданию браслета и сережек.
Время: 12 апреля, 13 апреля, в 14:00
Место: ТРЦ «Фаворит» (Валерии Гнаровской, 12), 2 этаж
Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.
Все материалы предоставлены организатором.