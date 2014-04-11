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Сделай для себя браслет или серьги

11 апреля 2014, 14:03
ТРЦ «Фаворит», совместно с магазином «Мон Кулон» продолжает серию мастер-классов. Каждый посетитель торгово-развлекательного центра сможет создать для себя уникальное украшение.

ТРЦ «Фаворит», совместно с магазином «Мон Кулон» продолжает серию мастер-классов. Каждый посетитель торгово-развлекательного центра сможет создать для себя уникальное украшение.

«Весь апрель по выходным вы можете пробовать себя в изготовлении браслетов, подвесок, колечек и прочих приятных мелочей, а также потом забрать готовое изделие домой», — сообщают организаторы мероприятия.

В эти выходные мы ждем модниц в ТРЦ «Фаворит» на бесплатный мастер-класс по созданию браслета и сережек.

Время: 12 апреля, 13 апреля, в 14:00

Место: ТРЦ «Фаворит» (Валерии Гнаровской, 12), 2 этаж

Записывайтесь на бесплатный мастер-класс по электронной почте [email protected]

Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.

Все материалы предоставлены организатором.

#Новости#ТРЦ Фаворит#Мастер-класс#Женя#Культура
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