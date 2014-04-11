Разыскиваются очевидцы аварии у ТЭЦ-2

В аварии погибли две сестры в возрасте 21 года и 27 лет. Водитель легковушки получил тяжелую травму головы, шок, находится в коме, еще один 20-летний пассажир получил перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Стаж водителя Hyundai — шесть месяцев, практический экзамен по вождению в городе начинающий водитель после обучения в автошколе сдал в ГИБДД с пятого раза. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.