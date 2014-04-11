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Разыскиваются очевидцы аварии у ТЭЦ-2

11 апреля 2014, 13:15
Тюменец Николай разыскивает очевидцев аварии, произошедшей 9 апреля в районе поворота на ТЭЦ-2.
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Тюмень

Напомним, что на улице Федюнинского на светофоре столкнулись грузовик Shaanxi и Hyundai Accent. Hyundai поворачивал с объездной дороги налево, в сторону Войновки. 20-летний водитель совершал поворот, не заняв крайний ряд, не желая стоять с другими автомобилями в крайнем ряду, ожидая своей очередности проезда. При этом водитель Hyundai не пропустил грузовик, следующий в прямом направлении.

В аварии погибли две сестры в возрасте 21 года и 27 лет. Водитель легковушки получил тяжелую травму головы, шок, находится в коме, еще один 20-летний пассажир получил перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Стаж водителя Hyundai — шесть месяцев, практический экзамен по вождению в городе начинающий водитель после обучения в автошколе сдал в ГИБДД с пятого раза. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«Необходимо видео с авто регистратора», — пишет Николай на своей странице vk.com/koni91.

Добавим, что сегодня ночью на форуме NashGorod.ru появилась информация, что водитель Hyundai скончался, не приходя в сознание. Официального подтверждения этому получить не удалось.

#Новости#Розыск#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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