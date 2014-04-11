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Пыталась взять кредит, притворяясь сотрудницей облдумы

11 апреля 2014, 15:48
В Тюмени будут судить женщину, которая пыталась получить кредит по фальшивым документам. Она притворялась сотрудницей Тюменской областной Думы. 27-летняя Елена Т. обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159.1 УК (покушение на мошенничество в сфере кредитования).
Сюжет
Тюмень

Установлено, что в феврале текущего года Т. через Интернет договорилась с дельцом об изготовлении поддельных документов — паспорта и справки 2НДФЛ. Женщина намеревалась по ним получить в банке кредит и его не возвращать. Паспорт на чужую фамилию и справку 2НДФЛ, выданную якобы Тюменской областной Думой, делец положил в почтовый ящик Т., отмечает пресс-служба прокуратуры области.

20 марта женщина пришла в банк и предъявила фальшивые документы для получения потребительского кредита в размере 450 тысяч рублей. При их проверке служба безопасности банка выяснила, что Т. в облдуме не работала. 24 марта злоумышленница пришла в кредитное учреждение для получения денег и была задержана полицией.

Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

В отношении изготовителя фальшивок возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка документа), ведется следствие.

#Новости#Тюмень#Мошенничество#Таня#Происшествия
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