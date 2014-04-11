Наркополицейские разоблачили банду «солевиков»

Оперативниками задержаны два организатора наркобизнеса. Основная часть их подельников — сразу несколько человек — попала в руки к наркополицейским еще в конце прошлой недели. По имеющейся оперативной информации, члены группы причастны к созданию разветвленной сети сбыта так называемых «солей», а также к изготовлению на их основе нескольких видов курительных смесей. Как сообщили в оперативной службе Управления ФСКН России по Тюменской области, деятельность молодых людей, каждому из которых нет еще и тридцати, продолжалась не менее года. Сбываемые наркотики имели свой брэнд, графическое изображение которого было нанесено на каждый товарный пакетик.
«В ходе обысков, проведенных в четверг сразу после задержаний, сыщики обнаружили около 2,5 килограммов „солей“. В общей сложности вместе с партиями, изъятыми несколько дней назад, объем наркотиков составил более четырех килограммов. Вместе с тем, установлено, что из них злоумышленники изготавливали различные курительные смеси, поэтому вес готового наркотического продукта, который в результате не попал на улицы и во дворы, мог бы составить несколько десятков килограммов. Согласно справочникам экспертов-химиков, средне-разовой дозой некоторых из этих наркотиков составляет 0,02 грамма», — сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.
Сбыт запрещенных веществ осуществлялся бесконтактным способом, через тайники, с использованием систем виртуальных платежей. Несмотря на то, что реклама «криминального товара» и контакты с потребителями производились исключительно через интернет-приложения, сотрудники наркоконтроля сумели задокументировать несколько десятков эпизодов сбыта «солей» и курительных смесей.
У молодых людей изъято несколько ноутбуков и планшетных компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности, дорогостоящие сотовые телефоны с мобильными приложениями для управления денежными потоками, а также около 50 банковских карт, зарегистрированных на третьих лиц. Кроме того, изъяты две престижные иномарки, которые с точки зрения уголовного права являются предметами, используемыми для совершения преступлений: именно на них «криминальный товар» развозился по тайникам, оборудованным в разных частях города Тюмени.
Граждане, желающие помочь в разоблачении наркодельцов, могут звонить на горячую линию «Защита от наркотиков», которая круглосуточно действует в дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области: (3452) 27-00-00. Также информацию для наркополицейских можно передать через официальный сайт Управления — fskn72.ru.
Фото пресс-службы УФСКН по Тюменской области