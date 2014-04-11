Наркополицейские разоблачили банду «солевиков»

Оперативниками задержаны два организатора наркобизнеса. Основная часть их подельников — сразу несколько человек — попала в руки к наркополицейским еще в конце прошлой недели. По имеющейся оперативной информации, члены группы причастны к созданию разветвленной сети сбыта так называемых «солей», а также к изготовлению на их основе нескольких видов курительных смесей. Как сообщили в оперативной службе Управления ФСКН России по Тюменской области, деятельность молодых людей, каждому из которых нет еще и тридцати, продолжалась не менее года. Сбываемые наркотики имели свой брэнд, графическое изображение которого было нанесено на каждый товарный пакетик.