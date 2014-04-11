Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 13 апреля

«Красота нашего города есть в каждом закоулочке», — считают организаторы прогулок по разным уголкам Тюмени и приглашают в субботу и воскресенье открыть для себя еще одну непарадную часть — от Маяка до Обороны. «Наконец-то попадём к легендарному магазину Маяк, до которого дойдём по рельсам, будем читать картинки и послания на заборах, а также испытаем маятниковый эффект сквера Юности. Берите с собой термосы с чаем, чашки и печенья. Приходите и не стесняйтесь новых впечатлений и встреч, зовите друзей, призывайте знакомых!», — зазывают организаторы. Отправляются на прогулку от входа в ТЦ Мальвинка (со стороны улицы Ямской) в 11 часов. http://vk.com/oborona.i.mayak