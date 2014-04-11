Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла
Всемирный день рок-н-ролла отпразднуют в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 13 апреля, начало в 19 часов. Выступят группы The A-Band, «Пегас», Daybreak, «Южный Парк». Билеты на входе 150–200 рублей.
В честь этого праздника настоящая рок-н-ролльная группа The boredom breakers выступит в воскресенье в ShezGara music pub (ул. 50 лет Октября, 10). Начало в 20 часов, цена — 200/300 рублей.
Отпраздновать Всемирный день рок-н-ролла на колесах тюменцы смогут 12 апреля. Тех, кто присоединится, к «покатушке» ждет трехчасовое путешествие на автобусе; встреча старых друзей и знакомство с новыми, песни, пляски под гитару, клюквенное крещение с шубадубным обрядом, afterparty в одном из рок-заведений города. Отъезд в 17 часов от остановки «Центральный рынок». Стоимость — 300 рублей. Подробности в группе — http://vk.com/rock_n_roll_gr.
Не останется в стороне от праздника и клуб «Байконур» (Ленина, 4). «Это праздник для всех, для кого рок-н-ролл стал не только музыкой, а еще стилем и образом жизни», — пишут организаторы. 12 апреля в клубе выступят команды The boredom breakers, NESSUNxDORMA, Dream On, дуэт «Кавёр». Вход — 100 рублей.
Концерты
13 апреля легендарные финские рокеры «The Rasmus» впервые выступят в Тюмени на сцене филармонии! В рамках мирового турне музыканты посетят Тюмень с большим концертом — исполнят свежие песни и хиты.
Историю любви мужчины к женщине, рассказанную языком танца, представят 12 апреля в Тюменской филармонии. Изюминка шоу — это потоки воды, которые обрушиваются на танцоров в его кульминационный момент. Покажет этот необычный спектакль — единственное в России шоу под дождем — санкт-петербургский театр танца «Искушение».
Группа «Бригадный подряд» презентует в Тюмени новый альбом — «Сомнамбула». Грандиозный концерт пройдет 13 апреля в клубе «Байконур». Вас ждут новые песни, проверенные хиты, супершоу, драйв и настоящий питерский рок-н-ролл! Телефон для справок — 546–546.
Концерт группы AS/DS пройдет в «SheZGara Music Pub» 12 апреля в 19:00. AS/DS — единственная на Украине официальная трибьют-группа легенды рок-н-ролла AC/DC. Возрастных ограничений нет. Стоимость билета 400 рублей, в день концерта в клубе — 500 рублей. Справки по телефону 52-22-22.
Кино
Второй тюменский международный кинофестиваль молодых режиссеров «Культпросвет» стартует 12 апреля в арт-пространстве Fabric (Молодежная, 74). Начало в 20:30. Подробности в группе http://vk.com/kult_prosvet.
Мастер-класс
Бесплатный мастер-класс «Марокканские светильники» пройдет 12 и 13 апреля в ТРЦ «Малахит», начало в 14 часов. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс по электронной почте [email protected] Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.
Модниц ждут 12 и 13 апреля в 14 часов в ТРЦ «Фаворит» на бесплатный мастер-класс по созданию браслета и сережек. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс по электронной почте [email protected] Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.
Разное
Мобильные центры здоровья для взрослых и детей развернутся на Цветном бульваре 12 апреля. Оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, проверить сердце, рассчитать плече-лодыжечный индекс, сдать кровь можно будет с 11 до 17 часов. С собой нужно иметь паспорт и медицинский полис.
Фонд помощи животным «Потеряшки» приглашает на первую весеннюю акцию, которая пройдет на первом этаже ТРЦ «Фаворит» 12 апреля с 11:00 до 18:00. Отличную компанию гостям составят волонтеры мероприятия и очаровательные питомцы, которые ожидают хозяев.
Руководители тюменских участковых в субботу проведут прием на территории четвертого отдела полиции по адресу Харьковская, 1. Со своими предложениями, вопросами и пожеланиями вы можете прийти с 11.00 до 13.00.
«Семейный праздник здоровья и отдыха» пройдет в субботу с 15 до 19 часов по адресу: 50 лет Октября, 74/3. Здесь будет работать развлекательная площадка для детей, пройдут мастер-классы по мелодансу, детский танцевальный мастер-класс «Путешествие по сказкам», занятия арт-терапией. Как весело проводить время всей семьей и придумывать игры на пустом месте вы узнаете на игровой мастерской от Jlider. Подробности в группе http://vk.com/event68861687.
Акция «День птиц» состоится 12 апреля в доме культуры «Водник» (Судоремонтная, 1а). Вы сможете самостоятельно изготовить домик для пернатых из заготовок, предоставленных организаторами, принять участие в экологических конкурсах, посмотреть концертно-развлекательную программу. Начало в 12 часов.
Бесплатные пешеходные экскурсии проводит в честь дня рожденья центр экскурсионных услуг «Любимый город». Первая пройдет 12 апреля с 13 до 13:40, начало у моста Влюбленных. Для посещения нужно заранее записаться по телефону 8 (9044) 93-00-88, одеться удобно и по погоде, при желании взять с собой фотоаппарат и хорошее настроение!
«Красота нашего города есть в каждом закоулочке», — считают организаторы прогулок по разным уголкам Тюмени и приглашают в субботу и воскресенье открыть для себя еще одну непарадную часть — от Маяка до Обороны. «Наконец-то попадём к легендарному магазину Маяк, до которого дойдём по рельсам, будем читать картинки и послания на заборах, а также испытаем маятниковый эффект сквера Юности. Берите с собой термосы с чаем, чашки и печенья. Приходите и не стесняйтесь новых впечатлений и встреч, зовите друзей, призывайте знакомых!», — зазывают организаторы. Отправляются на прогулку от входа в ТЦ Мальвинка (со стороны улицы Ямской) в 11 часов. http://vk.com/oborona.i.mayak