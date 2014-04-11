Из-за подключения нового микрорайона больше сотни тюменцев остались без воды

«При осушении водоводов такого большого диаметра, весь процесс моделируется в специализированной программе, которая автоматически высчитывает зоны отключения и пониженного давления, согласно ним информационно-справочная служба нашего предприятия проводит оповещение о планируемом отключении социальных объектов, управляющих компаний и ТСЖ , в обязанность которых входит информирование жителей о сроках производства работ, — поясняет начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений тюменского водоканала Дмитрий Бычков, — при таких расчетах программа опирается на заложенные в ней данные о пропускной способности сетей, потребности в воде в тех или иных районах, состоянии запорной арматуры и т.д. К сожалению, в полной мере оценить работоспособность запорно-регулирующей арматуры, которая позволяет отключить от системы водоснабжения тот или иной участок водопроводной сети, на магистральных водоводах практически невозможно, в большинстве случаев это можно сделать лишь в процессе отключения. Несмотря на то, что нам удалось значительно сократить количество неработающей запорной арматуры на магистральных сетях, благодаря летним плановым остановкам водопровода, проводимым в последние годы, еще остается достаточно большой процент той, что нам еще предстоит заменить».