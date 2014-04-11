Из-за подключения нового микрорайона больше сотни тюменцев остались без воды

«Тюмень Водоканал» приносит свои извинения жителям областного центра.
Напомним, в минувшие сутки водоснабжающая организация проводила крупномасштабные работ по подключению к системе водоснабжения нового микрорайона «Ямальский-2». Анонсировалось, что под отключение и перебои водоснабжения попадут дома Червишевского и Московского трактов, Тюменского микрорайона, МЖК и Комарово, но под отключение попали больше домов, даже на Войновке за последние сутки были перебои с водоподачей.
«При осушении водоводов такого большого диаметра, весь процесс моделируется в специализированной программе, которая автоматически высчитывает зоны отключения и пониженного давления, согласно ним информационно-справочная служба нашего предприятия проводит оповещение о планируемом отключении социальных объектов, управляющих компаний и ТСЖ, в обязанность которых входит информирование жителей о сроках производства работ, — поясняет начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений тюменского водоканала Дмитрий Бычков, — при таких расчетах программа опирается на заложенные в ней данные о пропускной способности сетей, потребности в воде в тех или иных районах, состоянии запорной арматуры и т.д. К сожалению, в полной мере оценить работоспособность запорно-регулирующей арматуры, которая позволяет отключить от системы водоснабжения тот или иной участок водопроводной сети, на магистральных водоводах практически невозможно, в большинстве случаев это можно сделать лишь в процессе отключения. Несмотря на то, что нам удалось значительно сократить количество неработающей запорной арматуры на магистральных сетях, благодаря летним плановым остановкам водопровода, проводимым в последние годы, еще остается достаточно большой процент той, что нам еще предстоит заменить».
Чтобы обеспечить осушение более 10 километров магистрального водовода диаметром 1000 миллиметров, для монтажа затвора и подключения к системе водоснабжения нового микрорайона «Ямальский-2», специалистам водоканала предстояло закрыть несколько единиц запорной арматуры большого диаметра в различных частях города. Весь процесс отключения проходил под управлением центральной диспетчерской службы водоканала, которая в режиме реального времени, по установленным на водопроводной сети города диктующим точкам, отслеживала давление в трубопроводах.
«В процессе закрытия требуемого участка водопроводной сети, мы столкнулись с проблемой, что при полностью закрытых всех единицах запорной арматуры, которые должны были обеспечить осушение магистрального водовода, давление на требуемом участке трубопровода снизилось незначительно, — рассказывает руководитель центральной диспетчерской службы компании „Тюмень Водоканал“ Евгений Незамаев, — в оперативном порядке нам пришлось дополнительно обследовать всю закрытую запорную арматуру, в ходе чего было найдено две единицы запорной арматуры, требующие замены, поскольку не обеспечивают перекрытия трубопровода».
При этом отменять работы было нельзя, ведь день производства работ был согласован с медицинскими учреждениями, которые попали в зону отключения и для проведения работ по врезке нового микрорайона были вынуждены откорректировать свои планы, в том числе и по проведению операций. На оперативном штабе в центральной диспетчерской службе водоканала, было принято решение о немедленной замене неработающей запорной арматуры.
«Мы были вынуждены принять это непростое решение и расширить зону отключения водоснабжения, чтобы не прибегать к повторному отключению еще на сутки, для замены этой запорной арматуры, на линию были оперативно вызваны дополнительные бригады, изменен режим подачи воды в город — обе водоочистные станции были выведены на предел своих мощностей, чтобы обеспечить максимально возможную подачу воды по оставшимся в работе коммуникациям, усилена информационно-справочная служба для приема звонков от населения, — рассказывает Владимир Кильтау, главный инженер компании „Тюмень Водоканал“, — мы приносим извинения жителям города за эти вынужденные временные неудобства и рассчитываем на понимание».
В течение прошедших суток работы велись одновременно сразу на нескольких участках водопроводной сети, чтобы сократить появившееся отставания от графика, в связи с увеличенным районом отключения и как следствие еще большим объемом воды, который требовалось откачать из коммуникаций, специалистам предприятия пришлось привлечь дополнительные силы, что позволило максимально сократить отставание от графика производства работ, сообщает пресс-служба водоканала Тюмени.