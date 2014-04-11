Характер женщины можно узнать по ее фигуре

Наиболее удачное для женщин соотношение объема талии к бедрам считается значение 0,7 и меньше. Однако в современном мире данный показатель приблизился к 0,8. Это увеличение связывают с действием гормонов, например, андрогенов. Они делают дам более сильными и выносливыми, но в то же время способствуют отложению жиров в талии, в связи с чем фигура становится похожей на колонну. Свое воздействие может оказывать и гормон кортизол, делающий женский силуэт более прямым.