Характер женщины можно узнать по ее фигуре

Так, оказалось, что слабо выраженная талия характеризует ее обладательницу как женщину с сильным характером. Причем чем более слабо у женщины выражена талия, тем более сильный характер присущ даме.
Наиболее удачное для женщин соотношение объема талии к бедрам считается значение 0,7 и меньше. Однако в современном мире данный показатель приблизился к 0,8. Это увеличение связывают с действием гормонов, например, андрогенов. Они делают дам более сильными и выносливыми, но в то же время способствуют отложению жиров в талии, в связи с чем фигура становится похожей на колонну. Свое воздействие может оказывать и гормон кортизол, делающий женский силуэт более прямым.
Кэшдан отмечает, что в странах, где женщины занимают подчиненное положение в экономическом плане (например, Япония, Португалия и Греция), тонкая талия ценится особо высоко. А если говорить о Дании, Великобритании и других странах, где между мужчинами и женщинами наблюдается равноправие, тонкие силуэты встречаются реже.
Антрополог также отмечает, что дамы с «осиной» талией могут похвастаться более крепким здоровьем. Кроме того, они реже страдают от бесплодия и хронических болезней половой системы.
Ранее шотландские ученые выяснили, что женщины с тонкой талией кажутся мужчинам сексуально более привлекательными, отмечает Российская газета.
Фото: rg.ru