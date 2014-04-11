nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Характер женщины можно узнать по ее фигуре

11 апреля 2014, 12:09
Антрополог из Америки Элизабет Кэшдан уверена, что характер почти каждой женщины можно узнать по объему ее талии. Объектами ее изучения стали 30 различных популяций — в итоге эксперту удалось вывести ряд любопытных закономерностей.
Сюжет
Тюмень

Так, оказалось, что слабо выраженная талия характеризует ее обладательницу как женщину с сильным характером. Причем чем более слабо у женщины выражена талия, тем более сильный характер присущ даме.

Наиболее удачное для женщин соотношение объема талии к бедрам считается значение 0,7 и меньше. Однако в современном мире данный показатель приблизился к 0,8. Это увеличение связывают с действием гормонов, например, андрогенов. Они делают дам более сильными и выносливыми, но в то же время способствуют отложению жиров в талии, в связи с чем фигура становится похожей на колонну. Свое воздействие может оказывать и гормон кортизол, делающий женский силуэт более прямым.

Кэшдан отмечает, что в странах, где женщины занимают подчиненное положение в экономическом плане (например, Япония, Португалия и Греция), тонкая талия ценится особо высоко. А если говорить о Дании, Великобритании и других странах, где между мужчинами и женщинами наблюдается равноправие, тонкие силуэты встречаются реже.

Антрополог также отмечает, что дамы с «осиной» талией могут похвастаться более крепким здоровьем. Кроме того, они реже страдают от бесплодия и хронических болезней половой системы.

Ранее шотландские ученые выяснили, что женщины с тонкой талией кажутся мужчинам сексуально более привлекательными, отмечает Российская газета.

Фото: rg.ru

#Новости#Здоровье#Тюмень#Ученые#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25