Горячие новости: помощь детям-аутистам, рост цен и авария у ТЭЦ-2

Самой читаемой новостью стала информация о том, что десять тюменских детей-аутистов отправят на лечение с применением методики дельфинотерапии в Евпаторию. Это произойдет за счет средств благотворителей в рамках проекта «Ключ к жизни». Как отмечают специалисты, аутизм — это заболевание и исключительность на всю жизнь, эффективных методов медикаментозного лечения детского аутизма пока не существует. Дельфинотерапия — это маленький шаг на пути к выздоровлению. Прочитали новость и порадовались за маленьких тюменцев почти 12 тысяч человек.
Вторую строчку в рейтинге горячих новостей сайта Nashgorod.ru занимает информация об аварии, произошедшей 9 апреля в районе ТЭЦ-2. На объездной дороге столкнулись грузовик и Hyundai Accent. Как сообщает ГИБДД, Hyundai поворачивал с объездной дороги налево, в сторону Войновки. 20-летний водитель совершал маневр не из крайнего левого ряда и не пропускал грузовик. В результате ДТП погибли две девушки, водитель легковушки впал в кому. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Отметим, что водительский стаж виновника аварии всего шесть месяцев, а экзамен на права он сдал только с пятого раза. Новость набрала более 5 тысяч просмотров и свыше 20 комментариев.
«Вот не дано человеку управлять автомобилем. Что уж тут еще скажешь. Ходил бы пешком. Загубленные жизни, покалеченное здоровье. Если сам выкарабкается, надеюсь, больше не сядет за руль», — пишет пользователь YVA.
«Надо не надеятся, а чтобы на законодательном уровне существовал запрет на вождение лицам, по чьей вине в ДТП погибли люди. Погубил жизнь — все, ходи пешком до конца своих дней, такие на дороге не нужны», — отвечает тюменец с ником no matter.
Третья по популярности новость вышла с заголовком «Цены повысили сейчас за Олимпиаду или уже за Крым?». Именно такой вопрос задал администратору магазина «Тамара» в Тюмени покупатель-пенсионер. В первые месяцы 2014 года цены и вправду начали резво расти вверх. По подсчетам специалистов, только в феврале молочная, хлебопекарная, мясная и рыбная продукция выросли в цене в среднем на 20%. Еще на 10–15% поднялись цены на продукты питания уже в марте. Подробнее о росте цен в тюменских магазинах и о том, как производители и продавцы пытаются его скрыть, читайте непосредственно в материале на сайте. Он уже набрал почти 5 тысяч просмотров и больше сотни комментариев.
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