Горячие новости: помощь детям-аутистам, рост цен и авария у ТЭЦ-2

Третья по популярности новость вышла с заголовком «Цены повысили сейчас за Олимпиаду или уже за Крым?». Именно такой вопрос задал администратору магазина «Тамара» в Тюмени покупатель-пенсионер. В первые месяцы 2014 года цены и вправду начали резво расти вверх. По подсчетам специалистов, только в феврале молочная, хлебопекарная, мясная и рыбная продукция выросли в цене в среднем на 20%. Еще на 10–15% поднялись цены на продукты питания уже в марте. Подробнее о росте цен в тюменских магазинах и о том, как производители и продавцы пытаются его скрыть, читайте непосредственно в материале на сайте. Он уже набрал почти 5 тысяч просмотров и больше сотни комментариев.