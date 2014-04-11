Девушка на Range Rover въехала в ограждение

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, четыре человека получили травмы в столкновении легкового автомобиля Toyota и автобуса НефАЗ, произошедшем около половины восьмого часа утра на дороге, ведущей к санаторию и поселку Тараскуль от автодороги Курган — Тюмень. По предварительным данным, 27-летний водитель «Тойоты» находился за рулем в состоянии опьянения, он превысил скорость и потерял контроль над автомобилем. Водительский стаж мужчины два года, за это время он 10 раз привлекался к административной ответственности. В результате происшествия сам водитель легковушки получил тяжелые травмы, черепно-мозговую и перелом костей таза. Пострадали также три пассажирки автобуса, 25-ти, 39-ти и 47-ми лет. У женщин травмы лица и грудной клетки. Автобус выполнял не маршрутную перевозку, в момент аварии в салоне находились шесть пассажиров.
Еще одну аварию и практически в то же время, около половины восьмого часа утра, совершила нетрезвая 31-летняя женщина на Старотобольском тракте. Daewoo Nexia, которой она управляла, въехала в дерево. Водительского удостоверения у женщины нет. Автомобиль принадлежит ее мужу. По предварительным данным, накануне супруги вместе употребляли спиртное, а проснувшись, мужчина не обнаружил ни автомобиль, ни жену. В результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму.
18-летняя девушка на Range Rover въехала в металлическое ограждение на развязке Московского тракта и объездной дороги. Эта авария также произошла около половины восьмого утра. Стаж управления автомобилем девушки всего четыре месяца. По предварительным данным, в сложных дорожных условиях она превысила безопасную скорость движения и не справилась с управлением. В результате происшествия девушка получила ушиб головы.
Около половины пятого часа дня на 221 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Голышмановском районе столкнулись «Лада» 15-й модели и Peugeot 408. По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады» не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. В результате происшествия молодой человек, управлявший отечественным автомобилем, получил травмы головы и грудной клетки.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области