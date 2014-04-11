Девушка на Range Rover въехала в ограждение

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, четыре человека получили травмы в столкновении легкового автомобиля Toyota и автобуса НефАЗ, произошедшем около половины восьмого часа утра на дороге, ведущей к санаторию и поселку Тараскуль от автодороги Курган — Тюмень. По предварительным данным, 27-летний водитель «Тойоты» находился за рулем в состоянии опьянения, он превысил скорость и потерял контроль над автомобилем. Водительский стаж мужчины два года, за это время он 10 раз привлекался к административной ответственности. В результате происшествия сам водитель легковушки получил тяжелые травмы, черепно-мозговую и перелом костей таза. Пострадали также три пассажирки автобуса, 25-ти, 39-ти и 47-ми лет. У женщин травмы лица и грудной клетки. Автобус выполнял не маршрутную перевозку, в момент аварии в салоне находились шесть пассажиров.