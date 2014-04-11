«АвтоВАЗ» прекратил поставки машин на Украину

В 2013 году «АвтоВАЗ» реализовал на Украине 8305 автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее. Доля рынка производителя в стране снизилась с восьми до четырех процентов. По данным агентства «Автостат», в 2013 году Волжский автозавод экспортировал 78,6 тысячи машин. Основными внешними рынками стали: Казахстан (72%), Украина (9%), Азербайджан (6%), а также западноевропейские государства (4%).