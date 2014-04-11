«АвтоВАЗ» прекратил поставки машин на Украину

На данный момент местные дилеры уже практически полностью распродали оставшиеся у них машины. Об этом сообщает портал Motor.ru со ссылкой на «Известия» и представителей ряда украинских дилеров «АвтоВАЗа».
По словам источника «Известий» в компании «УкрАвтоВАЗ», являющейся официальным дистрибьютором автомобилей марки Lada на Украине, проблемы с поставками связаны со значительным удорожанием машин. Это вызвало падение спроса, из-за которого к концу 2013 года большое количество «Лад» оказалось нереализованным. Кроме того, некоторые модели не отвечают вступившим в силу в стране европейскими стандартами безопасности.
Украинские дилеры также связывают задержку поставок с недавними кадровыми перестановками внутри «АвтоВАЗа». В конце 2013 года совет директоров российского производителя освободил от должности президента Игоря Комарова, а на его место был назначен бывший глава «Группы ГАЗ» Бу Андерссон. По мнению дилеров, главной задачей нового руководства Волжского автозавода было разобраться с российским рынком, поэтому ему было «не до Украины».
В 2013 году «АвтоВАЗ» реализовал на Украине 8305 автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее. Доля рынка производителя в стране снизилась с восьми до четырех процентов. По данным агентства «Автостат», в 2013 году Волжский автозавод экспортировал 78,6 тысячи машин. Основными внешними рынками стали: Казахстан (72%), Украина (9%), Азербайджан (6%), а также западноевропейские государства (4%).