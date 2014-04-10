ВОЗ представила новые рекомендации по борьбе с гепатитом С

Публикация нового руководства ВОЗ «Рекомендации по обследованию, уходу и лечению лиц с вирусом гепатита С» совпала с появлением нового более эффективного и безопасного лекарства от гепатита. При этом было объявлено, что в ближайшие годы появятся еще более совершенные препараты, сообщает Центр новостей ООН. Об этом сообщает «Росбалт».
«Рекомендации ООН базируются на обзоре последних и самых лучших научных достижений», — заявил представитель ВОЗ Стефан Виктор. По его словам, новые рекомендации призваны помочь государствам сократить число случаев смерти людей в результате рака и цирроза печени.
В целом, публикация содержит девять рекомендаций. Национальным системам здравоохранения предлагается увеличить число лиц, которые должны проходить обследование на гепатит С. ВОЗ предлагает конкретные процедуры по смягчению последствий повреждения печени у инфицированных лиц и целый ряд других мер по лечению хронического гепатита С.
На сегодняшний день гепатит является одной из самых распространенных и серьезных вирусных инфекций. Вирус гепатита С является основной причиной развития рака печени в мире.
Фото: domashniy-medic.ru