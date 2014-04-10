ВОЗ представила новые рекомендации по борьбе с гепатитом С

Публикация нового руководства ВОЗ «Рекомендации по обследованию, уходу и лечению лиц с вирусом гепатита С» совпала с появлением нового более эффективного и безопасного лекарства от гепатита. При этом было объявлено, что в ближайшие годы появятся еще более совершенные препараты, сообщает Центр новостей ООН . Об этом сообщает «Росбалт».