Виновник аварии у ТЭЦ-2 сдал экзамен с пятого раза

Трагедия случилась вчера в 17:30 на выезде из Тюмени. На улице Федюнинского в районе поворота на ТЭЦ-2 на светофоре столкнулись грузовик Shaanxi и Hyundai Accent. Hyundai поворачивал с объездной дороги налево, в сторону Войновки. 20-летний водитель совершал поворот, не заняв крайний ряд, не желая стоять с другими автомобилями в крайнем ряду, ожидая своей очередности проезда. При этом водитель Hyundai не пропустил грузовик, следующий в прямом направлении. Последствия ужасающи, отмечают в пресс-службе ГИБДД: в ДТП погибли две сестры в возрасте 21 года и 27 лет. Водитель легковушки получил тяжелую травму головы, шок, находится в коме, еще один 20-летний пассажир получил перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Стаж водителя Hyundai — шесть месяцев, практический экзамен по вождению в городе начинающий водитель после обучения в автошколе сдал в ГИБДД с пятого раза. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Два школьника сбиты вчера на пешеходных переходах в Тюмени. Во втором часу дня на перекрестке улиц Свердлова и Елецкой автомобилем Nissan сбит 13-летний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля находился 32-летний водитель, севший за руль один месяц назад. Водитель утверждает, что мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Но ребенок говорит, что он шел в группе с другими пешеходами. За месяц вождения автомобиля этот водитель уже привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. У пострадавшего ребенка перелом ключицы.
12-летний мальчик сбит на пешеходном переходе на улице Федорова, 11 в 15:50 автомобилем Volvo ХС90. 47-летний водитель Volvo в этом году уже семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. У мальчика в результате ДТП выбит зуб, также он получил ссадины стопы.
На улице Белинского, 20, двигаясь задним ходом, водитель ИЖ-2717 наехал на 78-летнюю бабушку. Стаж водителя один год. Пожилая женщина получила гематому лба, перелом пальца руки и сотрясение головного мозга.
Утром на пешеходном переходе на улице Харьковской, 75 «Жигулями» шестой модели сбита 34-летняя тюменка. У женщины перелом ноги и ушиб грудной клетки. Стаж водителя 31 год.
На грунтовой дороге, в районе выезда на 36 километр автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в бортовом автомобиле УАЗ на кочке открылся задний борт, из кузова выпал 49-летний пьяный пассажир. Мужчина получил перелом бедра.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области