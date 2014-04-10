Виновник аварии у ТЭЦ-2 сдал экзамен с пятого раза

Трагедия случилась вчера в 17:30 на выезде из Тюмени. На улице Федюнинского в районе поворота на ТЭЦ-2 на светофоре столкнулись грузовик Shaanxi и Hyundai Accent. Hyundai поворачивал с объездной дороги налево, в сторону Войновки. 20-летний водитель совершал поворот, не заняв крайний ряд, не желая стоять с другими автомобилями в крайнем ряду, ожидая своей очередности проезда. При этом водитель Hyundai не пропустил грузовик, следующий в прямом направлении. Последствия ужасающи, отмечают в пресс-службе ГИБДД: в ДТП погибли две сестры в возрасте 21 года и 27 лет. Водитель легковушки получил тяжелую травму головы, шок, находится в коме, еще один 20-летний пассажир получил перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Стаж водителя Hyundai — шесть месяцев, практический экзамен по вождению в городе начинающий водитель после обучения в автошколе сдал в ГИБДД с пятого раза. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.