В Тюмени вновь пройдет акция «По машинам!»

В День Победы, 9 мая, «Авторадио-Тюмень» и общественное движение «За здоровую молодежь» представляют ежегодный автопробег «По машинам! Мы помним!». В рамках акции будет открыта традиционная выставка боевой техники от мирного населения, посвященная 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Всех желающих приглашают принять в ней участие. Для этого требуется оформить свой автомобиль как боевую единицу и приехать 9 мая на парковку к технопарку. Апогеем выставки станет торжественная Всероссийская минута молчания. Итогом всего проекта — автопробег по центральным улицам Тюмени.