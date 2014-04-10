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В Тюмени вновь пройдет акция «По машинам!»

10 апреля 2014, 13:04
Автопробег «По машинам! Мы помним!» в честь великой Победы пройдет в Тюмени в очередной раз.

«Мы чтим традиции! Мы помним подвиг наших дедов! Мы отметим Великую Победу автопробегом с „Авторадио-Тюмень“!» — говорят организаторы.

В День Победы, 9 мая, «Авторадио-Тюмень» и общественное движение «За здоровую молодежь» представляют ежегодный автопробег «По машинам! Мы помним!». В рамках акции будет открыта традиционная выставка боевой техники от мирного населения, посвященная 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Всех желающих приглашают принять в ней участие. Для этого требуется оформить свой автомобиль как боевую единицу и приехать 9 мая на парковку к технопарку. Апогеем выставки станет торжественная Всероссийская минута молчания. Итогом всего проекта — автопробег по центральным улицам Тюмени.

Регламент акции на сайте «Авторадио-Тюмень» и в официальной группе «Авторадио» ВК. Заявки на участие принимаем при помощи смс. На номер 5577 нужно отправить имя и фамилию, перед текстом: «Авто» и пробел (например, Авто Иван Иванов) или по телефону 8 (3452) 682–512.

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