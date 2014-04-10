В России выросло число бедняков

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилась в 2013 году на 300 тысяч, составив 15,9 миллиона человек (11,1 процента от всего населения).
В 2012 году бедняки составляли 10,9 процента населения, сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на Росстат. Увеличение числа бедных может быть связано с пересмотром определения прожиточного минимума. Новый порядок, введенный с 2013 года, предусматривает «более высокий уровень потребностей, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности».
Прожиточный минимум в четвертом квартале 2013 года составил 7 тысяч 326 рублей. Для трудоспособного гражданина эта величина оказалось равной 7 тысячам 896 рублям, для пенсионера — 6 тысячам 23 рублям, а для ребенка — 7 тысячам 21 рублю.
Среднедушевой доход населения в четвертом квартале составил 30,4 тысячи рублей в месяц, что равно 415 процентам от показателя прожиточного минимума. Средний размер пенсий по старости к концу 2013 года достиг 10,7 тысячи рублей.
В то же время минимальный размер оплаты труда составлял примерно две трети от прожиточного минимума (5,2 тысячи рублей), минимальная стипендия в вузах — 17 процентов (1,3 тысячи рублей), а пособие по уходу за первым ребенком — 35 процентов (2,5 тысячи рублей).
Величина прожиточного минимума в России рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В 2012 году президент России Владимир Путин заявлял о необходимости уравнять прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для смягчения имущественной дифференциации в стране, однако впоследствии депутаты Госдумы отказались повышать МРОТ до уровня прожиточного минимума.
Фото: lenta.ru