В России выросло число бедняков

Величина прожиточного минимума в России рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В 2012 году президент России Владимир Путин заявлял о необходимости уравнять прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для смягчения имущественной дифференциации в стране, однако впоследствии депутаты Госдумы отказались повышать МРОТ до уровня прожиточного минимума.