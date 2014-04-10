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В канун Пасхи тюменцев приглашают на эко-рынок

10 апреля 2014, 17:12
Тюменцев приглашают на ярмарку в канун праздника Пасхи. Купить товары для торжества можно будет на трех площадках города.
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Тюмень

Тюменцев приглашают на ярмарку в канун праздника Пасхи. Купить товары для торжества можно будет на трех площадках города.

Как сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени, с 18 по 20 апреля для покупателей будет работать «Эко-рынок» по улице Федюнинского, 55 (около рынка «Михайловский») и «Сибсервис» по улице Герцена, 103 (во дворе ТЦ «Рентал»).

С 19 по 20 апреля торговля будет организована у «Интерсервис» по улице Мельникайте, 126, кор. 2 (у ТЦ «П.О.Р.Т»).

На ярмарке будут представлены продовольственные товары ( куличи, пасхи, яйцо, конфеты, рыбная продукция, мед, орехи и другие товары), а также пасхальные сувениры, глиняные изделия и другое.

Фото: design-warez.ru

#Новости#Пасха#Тюмень#Рынок Михайловский#Саша#Общество
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