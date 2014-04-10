В канун Пасхи тюменцев приглашают на эко-рынок

Как сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени, с 18 по 20 апреля для покупателей будет работать «Эко-рынок» по улице Федюнинского, 55 (около рынка «Михайловский») и «Сибсервис» по улице Герцена, 103 (во дворе ТЦ «Рентал»).