У тюменцев есть шанс попасть в комедийный сериал

Идея съемок ситкома принадлежит руководству отеля Vostok, оно же финансирует сериал. «Хотя мы уделяем много внимания пиару, сериал не будет рекламой отеля. Просто съемки пройдут в его интерьерах, — говорит NashGorod.ru креативный продюсер Анна Скорнякова. — Мы хотим поделиться историями, курьезами, которые происходили на территории „Востока“. Не могу сказать, что сериал будет основан на реальных событиях. Но возможно что-то из нашего журнала смешных ситуаций (у нас в отеле такой есть) будет использовано».
Съемки проведет компания Mamontov Production.
Сюжет сериала основан на приключениях двух администраторов, работающих в службе приема и размещения гостей отеля. И именно с гостями и связано большинство смешных ситуаций, в которые попадают герои. Один из них — опытный служащий, уставший от нелепых желаний и жалоб постояльцев. Другой — начинающий энергичный работник, который готов помогать всем и каждому. Веселая парочка постоянно попадает в смешные переделки. Но каждый раз им удается выйти «сухими из воды».
Кто будет исполнять главные роли, пока не сообщается, известно только что актеры будут не из Тюмени. Сейчас ведутся переговоры, обсуждается съемочный график. Одни из главных критериев выбора актеров — опыт работы в кино, мнение сценаристов.
Следить за новостями со съемок можно в группе «ВКонтакте» http://vk.com/club69506822. «Запланировано несколько интересных конкурсов, по итогам которых можно стать участником проекта, и сняться во второстепенной роли», — рассказывают создатели сериала. Для этого надо вступить в группу, записать видео с фразой «Все будет чики-пуки», собрать наибольшее число лайков.
Скорее всего, сериал будут показывать на каналах собственного программирования, то есть местных, таких как «Тюменское время». У создателей сериала Reception есть опыт выхода на такие каналы со своими проектами. Ситком предложат и федеральным каналам, а также развлекательным интернет-ресурсам.
Анна Скорнякова ответила на вопрос, как может региональная команда составить конкуренцию «монстрам» создания телесериалов в России, которые обычно находятся в столице. «Действительно, там большие холдинги и все поставлено на поток, но у нас есть команда профессионалов, идеи и большое желание. Мы думаем, что сможем увлечь зрителей нашей историей, ведь сериалов именно про отели в России нет», — говорит креативный продюсер.