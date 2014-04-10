У тюменцев есть шанс попасть в комедийный сериал

Идея съемок ситкома принадлежит руководству отеля Vostok, оно же финансирует сериал. «Хотя мы уделяем много внимания пиару, сериал не будет рекламой отеля. Просто съемки пройдут в его интерьерах, — говорит NashGorod.ru креативный продюсер Анна Скорнякова. — Мы хотим поделиться историями, курьезами, которые происходили на территории „Востока“. Не могу сказать, что сериал будет основан на реальных событиях. Но возможно что-то из нашего журнала смешных ситуаций (у нас в отеле такой есть) будет использовано».