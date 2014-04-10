У бизнесвумен вымогали три миллиона рублей

«Сотрудники полиции установили, что деньги у предпринимателя изначально вымогали трое граждан одной из бывших союзных республик. Двое из них за совершение разбойного нападения сейчас находятся в розыске, а третий — ранее несудимый житель областного центра 1979 года рождения — решил в одиночку завершить это „дело“. Полицейские зафиксировали угрозы и при передаче денег в кафе задержали злоумышленника», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.