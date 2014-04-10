У бизнесвумен вымогали три миллиона рублей

В марте 2014 года в отдел по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала, что на протяжении длительного времени трое мужчин, угрожая расправой, требуют либо закрыть бизнес, либо отдать им три миллиона рублей. Угрозы вымогателей становились наглее и жестче, поэтому женщина испугалась и обратилась за помощью в полицию.
«Сотрудники полиции установили, что деньги у предпринимателя изначально вымогали трое граждан одной из бывших союзных республик. Двое из них за совершение разбойного нападения сейчас находятся в розыске, а третий — ранее несудимый житель областного центра 1979 года рождения — решил в одиночку завершить это „дело“. Полицейские зафиксировали угрозы и при передаче денег в кафе задержали злоумышленника», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере. Задержанный находится под арестом.
Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление причастности задержанного гражданина к совершению других преступлений.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области