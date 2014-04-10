Тюменцы предоставят свои идеи благоустройства Гилевской рощи

Тюменцев просят принять участие в обсуждении концепции благоустройству территории Гилевской рощи. Предложения жителей рассмотрит специальная рабочая группа.
Глава администрации города Александр Моор предложил активно обсуждать все предложения, идеи тюменцев, устроить «мозговой штурм» с участием различных общественных организаций. «Специалисты готовы услышать все идеи», — заверил глава.
По мнению руководителя управы Ленинского округа Тюмени Максима Афанасьева, лесопарк должен полностью отвечать современным требованиям безопасности и организации отдыха для различных социальных групп: молодежи, пенсионеров, родителей с детьми и так далее. Территория должна иметь транспортную доступность для людей, в том числе с ограниченными возможностями, обладать высокой экологичностью, безопасностью и четким зонированием территории с учетом естественного формирования ландшафта.
Во время заседания рабочей группы участники обсудили идею создания на территории парка культуры и отдыха для проведения городских массовых мероприятий, таких, как Кросс наций и День здоровья. В первоочередных планах — создание пешеходных маршрутов по парку различного типа: прогулочного, активного и для «тихого» отдыха, формирование системы навигации и систем безопасности, организация парковок за пределами зеленой зоны. Звучали на встрече и предложения, чтобы Гилевская роща стала местом не только активного отдыха, но и площадкой для проведения экологических уроков для школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Все общественные организации Тюмени готовы обсуждать идеи. Каким будет лесопарк — решать жителям города. Управа ЛАО будет собирать предложения, проводить встречи, выносить поступающие идеи на рассмотрение рабочей группы.
Все предложения по вопросам благоустройства территории лесопарка «Гилевская роща» следует направлять в управу ЛАО через секретаря рабочей группы Евгения Триля, телефон: 20-25-81, адрес электронной почты: [email protected] Кроме того, скоро будет создан информационный раздел на портале администрации города, благодаря которому жители смогут оперативно получать информацию и направлять свои предложения через Интернет.
На основании анализа существующей инфраструктуры лесопарка был составлен план начального этапа его преобразования. Так, предполагается провести лесопатологическое обследование лесных насаждений, сделать инструментальную диагностику системы ливневой канализации, подготовить предложения о возможности использования водного объекта — озера Кривое, осуществить оформление земельного участка, на котором располагается лесопарк, представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры.
Следующее заседание рабочей группы пройдет уже в июне, на нем предполагается рассмотреть исполнение поручений, а также поступившие идеи и предложения для включения в концепцию благоустройства территории лесопарка «Гилевская роща».
Фото: vsemetri.com