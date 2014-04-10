Тюменцы предоставят свои идеи благоустройства Гилевской рощи

Во время заседания рабочей группы участники обсудили идею создания на территории парка культуры и отдыха для проведения городских массовых мероприятий, таких, как Кросс наций и День здоровья. В первоочередных планах — создание пешеходных маршрутов по парку различного типа: прогулочного, активного и для «тихого» отдыха, формирование системы навигации и систем безопасности, организация парковок за пределами зеленой зоны. Звучали на встрече и предложения, чтобы Гилевская роща стала местом не только активного отдыха, но и площадкой для проведения экологических уроков для школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.