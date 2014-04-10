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Тюменцев приглашают на бесплатные занятия танцами

10 апреля 2014, 13:17
Проект «Танцуй на здоровье!» расширяет территорию. Идет набор в новую танцевальную группу.
Сюжет
Тюмень

Проект стартовал в рамках деятельности спорторганизаторов в июне 2013 года на базе СОШ № 67. Сейчас его реализует на базе еще четырех школ города: СОШ № 19 и 92, гимназии № 1 и 49. С участниками работают как опытные, титулованные тренеры и спортсмены, так и совсем юные, начинающие педагоги.

Бесплатные занятия посещают люди разных профессий, возраста и внешних данных. Так, одной из самых юных и активных участниц Софье Файзуллиной — 22 года, но она с самого начала посещает все уроки по танцам в № 67 школе на протяжении 10 месяцев. Успешно справляется со всеми направлениями и самая взрослая участница занятий, 51-летняя Наталья Воронкова. «Мне нравится все. Я хожу сюда с самого начала, как только прочитала объявление о наборе в танцевальную группу на сайте администрации города», — отмечает она.

Спортивный организатор Детско-юношеской спортивной школы «Алькор» ведет набор в новую танцевальную группу. Занятия будут проходить в спортивном зале гимназии № 1 по улице Крупской, 21, два раза в неделю: в субботу с 18 до 20 часов и воскресенье с 18 до 20:30. Запись проводится по телефону спорторганизатора 8 -912-398-51-22 (Мария Сергеевна).

Попасть на занятия в школу № 67 (ул. Домостроителей, 2а) можно, предварительно записавшись по телефону спортивной школы «Тура»: 48-26-23. В школу № 19 (ул. Московский тракт, 104) можно записаться по телефону центра «Вероника»: 31-74-98. В школу № 92 (ул. Николая Гондатти, 13) ведется набор по телефону центра «Старт»: 69-73-01. В гимназию № 49 (ул. Пархоменко, 60) запись производится по телефону центра «Град»: 32-88-09.

Напомним, занятия проводятся по расписанию, ознакомиться с которым можно на портале «Тюмень — наш дом» в рубрике «Мой спортивный организатор». К Вашим услугам также информационно-справочная система 4ГЕО, где достаточно в строке поиска написать ключевое слово «Спорторганизатор» и перед Вами появится весь список спорторганизаторов Тюмени и обозначенные на карте места их деятельности, а также на сайте администрации города Тюмени.

Фото: desconto.ru

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