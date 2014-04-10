Тюменцев приглашают на бесплатные занятия танцами

Бесплатные занятия посещают люди разных профессий, возраста и внешних данных. Так, одной из самых юных и активных участниц Софье Файзуллиной — 22 года, но она с самого начала посещает все уроки по танцам в № 67 школе на протяжении 10 месяцев. Успешно справляется со всеми направлениями и самая взрослая участница занятий, 51-летняя Наталья Воронкова. «Мне нравится все. Я хожу сюда с самого начала, как только прочитала объявление о наборе в танцевальную группу на сайте администрации города», — отмечает она.