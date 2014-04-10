Роскомнадзор закроет тобольские сайты с экстремистскими песнями

На сайтах размещались песни группы «Коловрат», «Циклон-Б», а также видеозаписи, которые в разное время судами были признаны экстремистскими, сообщает прокуратура Тобольска.
Согласно федеральному закону экстремистскими признаются материалы, призывающие либо оправдывающие осуществление экстремистской деятельности, в том числе возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, направленную на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.
В связи с этим прокурор города направил в Тобольский городской суд иски о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
После вступления решений судов в законную силу они будут направлены прокуратурой в Роскомнадзор для включения страниц сайтов в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Фото: m.progorodnn.ru