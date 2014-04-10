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Роскомнадзор закроет тобольские сайты с экстремистскими песнями

10 апреля 2014, 11:30
Прокуратура Тобольска в ходе мониторинга сети Интернет выявила десять интернет-ресурсов с экстремистскими материалами.

На сайтах размещались песни группы «Коловрат», «Циклон-Б», а также видеозаписи, которые в разное время судами были признаны экстремистскими, сообщает прокуратура Тобольска.

Согласно федеральному закону экстремистскими признаются материалы, призывающие либо оправдывающие осуществление экстремистской деятельности, в том числе возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, направленную на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

В связи с этим прокурор города направил в Тобольский городской суд иски о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

После вступления решений судов в законную силу они будут направлены прокуратурой в Роскомнадзор для включения страниц сайтов в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Фото: m.progorodnn.ru

#Новости#Прокуратура#Саша#Общество
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