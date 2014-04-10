Путепровод через Тобол построят к концу 2018 года

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» предусмотрена подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 — 2015)». Проект предполагает реконструкцию участков общей протяженностью 58 километров (1 377 погонных метров искусственных сооружений) и разбит на этапы: строительство и реконструкция участков на 10–13 километрах, на 77–89 с мостом через реку Тобол, на 246–297 километрах и на путепроводе через железную дорогу протяженностью 742 метра на 94 километре.