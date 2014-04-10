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Путепровод через Тобол построят к концу 2018 года

10 апреля 2014, 13:25
В Тюменской области проводится реконструкция путепровода через реку Тобол на федеральной трассе Тюмень — Омск.

Добавим, что ремонтные работы ведутся на отрезке между Ялуторовском и Заводоуковском, с 77 по 89 километр. Мост расположен на 78 километре, его протяженность 543 метра. Окончание намечено на 20 ноября 2018 года.

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» предусмотрена подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 — 2015)». Проект предполагает реконструкцию участков общей протяженностью 58 километров (1 377 погонных метров искусственных сооружений) и разбит на этапы: строительство и реконструкция участков на 10–13 километрах, на 77–89 с мостом через реку Тобол, на 246–297 километрах и на путепроводе через железную дорогу протяженностью 742 метра на 94 километре.

Фото Сергея Крайцера и Дмитрия Соколова

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