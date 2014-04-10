Праздник здоровья: бесплатный скрининг сердца

Участники акции смогут измерить рост и вес, пройти тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, включая экспресс-исследования на содержание алкоголя и никотина в биологических жидкостях. Также все желающие смогут проверить сердце с помощью компьютерного скрининга, измерить артериальное давление, рассчитать плече-лодыжечный индекс, сделать экспресс-анализ для определения уровня сахара в крови, получить комплексную детальную оценку функций дыхательной системы и проконсультироваться с врачом. Женщины старше 45 лет смогут сделать маммографию.
Помимо этого, каждый желающий сможет сдать кровь в мобильном донорском пункте «Станция переливания крови». Необходимо помнить, что перед этим надо обязательно позавтракать. Вечером перед сдачей крови донорам лучше воздержаться от жирных, жареных и молочных продуктов. Сладкий чай, простые сухарики, печенье и фрукты употреблять можно свободно. За два дня до сдачи крови донорам рекомендуется хорошо питаться, ни в коем случае не пить алкогольные напитки. За трое суток до сдачи нельзя употреблять аспирин, анальгин и лекарства, в которых содержатся эти препараты.
Напоминаем, что самые популярные противопоказания к донорству: вес менее 50 кг, температура тела выше 37 градусов, мочекаменная болезнь, инфекционные и паразитарные заболевания, миопия от 6 диоптрий.
Праздник пройдет с 11 до 17 часов. Для прохождения обследований при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Фото: kuponika.ru