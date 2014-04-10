Праздник здоровья: бесплатный скрининг сердца

Помимо этого, каждый желающий сможет сдать кровь в мобильном донорском пункте «Станция переливания крови». Необходимо помнить, что перед этим надо обязательно позавтракать. Вечером перед сдачей крови донорам лучше воздержаться от жирных, жареных и молочных продуктов. Сладкий чай, простые сухарики, печенье и фрукты употреблять можно свободно. За два дня до сдачи крови донорам рекомендуется хорошо питаться, ни в коем случае не пить алкогольные напитки. За трое суток до сдачи нельзя употреблять аспирин, анальгин и лекарства, в которых содержатся эти препараты.