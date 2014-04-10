Положили на совесть? В Тенистом крошится плитка

Поздней осенью закончили благоустройство сквера Тенистый в центре города и вот к весне состояние покрытия оставляет желать лучшего. Плитка не выдержала сравнимо теплую зиму и раскрошилась на мелкие кусочки.
В службе заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени рассказали, что причины произошедшего неизвестны. Строительные работы проводила омская подрядная организация «Профи Плюс», которая представила все документы, подтверждающие качество используемого материала.
«В настоящее время мы отправили письмо подрядчику с претензией, ждем ответа. Надеемся, что в рамках договора все изъяны будут устранены, к тому же гарантия на работы пять лет», — пояснил заместитель директора службы заказчика ЛАО Иван Хохряков и добавил, что вопрос стоит на контроле у руководителей.
Отметим, стоимость работ по благоустройству сквера Тенистый составила около 26 миллионов рублей, с учетом детского игрового комплекса и других малых архитектурных форм.
Иван Хохряков также заверил, что в случае получения отказа от подрядчика, будет решаться вопрос в суде. Стоимость демонтажа и монтажа плитки обойдется в 4,5 миллиона рублей.