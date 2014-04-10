Положили на совесть? В Тенистом крошится плитка

«В настоящее время мы отправили письмо подрядчику с претензией, ждем ответа. Надеемся, что в рамках договора все изъяны будут устранены, к тому же гарантия на работы пять лет», — пояснил заместитель директора службы заказчика ЛАО Иван Хохряков и добавил, что вопрос стоит на контроле у руководителей.