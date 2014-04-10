Напоившему друга до смерти строителю грозит до двух лет тюрьмы

В конце января текущего года к Бурцеву из Ялуторовского района приехал сослуживец по армии, который хотел подзаработать в Тюмени. При этом гость постоянно пьянствовал, что раздражало Бурцева. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, днем 1 февраля Бурцев решил отучить своего сослуживца от пьянства: он избил гостя, а потом насильно влил ему в рот один литр водки, после чего ушел по своим делам.
Ранее сообщалось, что в тот день в квартире дома, расположенного во Втором Заречном микрорайоне, распивала алкоголь целая компания — четверо рабочих-строителей.
«Один из них упрекнул другого в злоупотреблении алкоголем. Чтобы проучить, по его мнению, друга-алкоголика, мужчина сначала связал ему руки проводом, а затем избил его и насильно залил в горло алкоголь. После этого обвиняемый и остальные его приятели продолжил застолье. Обнаружив через некоторое время, что потерпевший скончался, собутыльники вынесли его тело на балкон. Еще два дня после этого мужчины распивали спиртные напитки», — отмечала в феврале пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
О шумных соседях жильцы дома сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову сотрудники полиции и обнаружили тело мужчины. Это было 3 февраля.
В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что потерпевший умер от острого отравления этиловым спиртом.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 109 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.