nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Напоившему друга до смерти строителю грозит до двух лет тюрьмы

10 апреля 2014, 17:06
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летнего Александра Бурцева. Именно так зовут мужчину, который, чтобы отучить друга от алкоголя, напоил его водкой до смерти. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сюжет
Тюмень

В конце января текущего года к Бурцеву из Ялуторовского района приехал сослуживец по армии, который хотел подзаработать в Тюмени. При этом гость постоянно пьянствовал, что раздражало Бурцева. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, днем 1 февраля Бурцев решил отучить своего сослуживца от пьянства: он избил гостя, а потом насильно влил ему в рот один литр водки, после чего ушел по своим делам.

«Один из них упрекнул другого в злоупотреблении алкоголем. Чтобы проучить, по его мнению, друга-алкоголика, мужчина сначала связал ему руки проводом, а затем избил его и насильно залил в горло алкоголь. После этого обвиняемый и остальные его приятели продолжил застолье. Обнаружив через некоторое время, что потерпевший скончался, собутыльники вынесли его тело на балкон. Еще два дня после этого мужчины распивали спиртные напитки», — отмечала в феврале пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

О шумных соседях жильцы дома сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову сотрудники полиции и обнаружили тело мужчины. Это было 3 февраля.

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что потерпевший умер от острого отравления этиловым спиртом.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 109 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

#Новости#Причинение смерти по неосторожности#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25