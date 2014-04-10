Напоившему друга до смерти строителю грозит до двух лет тюрьмы

«Один из них упрекнул другого в злоупотреблении алкоголем. Чтобы проучить, по его мнению, друга-алкоголика, мужчина сначала связал ему руки проводом, а затем избил его и насильно залил в горло алкоголь. После этого обвиняемый и остальные его приятели продолжил застолье. Обнаружив через некоторое время, что потерпевший скончался, собутыльники вынесли его тело на балкон. Еще два дня после этого мужчины распивали спиртные напитки», — отмечала в феврале пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.