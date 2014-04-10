Михаил Корнеев освобожден от занимаемой должности

Соответствующий указ под номером 221 был сегодня опубликован на сайте президента Российской Федерации Владимира Путина.
Напомним, что Михаил Корнеев был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области летом 2011 года. До этого он служил в Ростовской области, и жители Тюмени не слишком удивились, когда ряды полицейского начальства пополнились выходцами из того же региона. Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области вскоре стал Виктор Трембич, а начальником УМВД по городу Тюмени — Владимир Рябенко. На должность командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени назначили Сергея Беседина.
Скандал разразился летом прошлого года. 10 июля Беседину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а 12 июля его уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Задержание Сергея Беседина не только вызвало общественный резонанс, но и повлияло на жизнь тюменской полиции в целом. Руководство полиции Тюмени, а также представители автоинспекции города и области привлечены к дисциплинарной ответственности. А обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Проверкой информации из послания сотрудников ДПС занималась комиссия МВД РФ. В августе прошлого года Владимир Рябенко подал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел.
Генералу Корнееву было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии — это своего рода черная метка, которая указывала на перспективу отправки в отставку после повторного должностного правонарушения. Однако, с приказом министра Колокольцева об освобождении от должности в сентябре 2013 года департамент по кадрам областного главка не ознакомил Рябенко вплоть до конца февраля 2014 года, когда очередная проверка установила, что начальник УВД города все это время находился на подозрительно долгом больничном в родном городе Ростове-на- Дону. А по его окончанию в январе, успел написать заявление на отпуск, которое генерал-майор Корнеев подписал.
Следует добавить, что и у другого земляка Корнеева, который за ним приехал из Ростова-на-Дону — Виктора Трембича служба сложилась в Тюмени не самым лучшим образом. Он возглавлял Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. По неофициальным данным, в марте 2014 года он написал рапорт об отпуске с последующим увольнением.
Один из его заместителей Денис Кириенко был в 2013 году обвинен и затем осужден за взятку полученную у директора Масложирового комбината в 500 тысяч рублей, а еще двое подчиненных Трембича убили своего бывшего коллегу, чтобы не отдавать долг.
Сегодня на заседании Тюменской областной Думы губернатор рассказал и еще об одном интересном факте — в марте 2014 года по подозрению в коммерческом подкупе был задержан сотрудник компании KNAUF, которая строит завод в Тюмени. По словам губернатора, при отсутствии явных доказательств совершенного преступления сотрудники полиции проводили следственные действия. Проблему пришлось решать на уровне федерального инспектора по Тюменской области. Владимир Якушев отметил, что такие случаи идут не на пользу инвестиционной политике, которая сейчас проводится в регионе.
Наблюдатели отмечают, что указ президента России был сегодня радостно встречен большинством сотрудников УВД Тюмени. «Справедливость восторжествовала», — говорят они, полагая, что история протеста против системы взяток в тюменском УВД станет для остальных примером настоящей и действенной борьбы с коррупцией.
До сегодняшнего дня начальник тюменской областной полиции официально находился в отпуске.