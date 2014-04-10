Михаил Корнеев освобожден от занимаемой должности

Генералу Корнееву было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии — это своего рода черная метка, которая указывала на перспективу отправки в отставку после повторного должностного правонарушения. Однако, с приказом министра Колокольцева об освобождении от должности в сентябре 2013 года департамент по кадрам областного главка не ознакомил Рябенко вплоть до конца февраля 2014 года, когда очередная проверка установила, что начальник УВД города все это время находился на подозрительно долгом больничном в родном городе Ростове-на- Дону. А по его окончанию в январе, успел написать заявление на отпуск, которое генерал-майор Корнеев подписал.