Мартен Фуркад и Кайса Мякяряйнен показали класс в Тюмени

Накануне, 9 апреля, определились первые победители и призеры международных соревнований по биатлону на призы губернатора Тюменской области. Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выиграл мужской мега масс-старт, а среди женщин равных не было обладательнице Кубка мира сезона 2013–2014 годов Кайсе Мякяряйнен из Финляндии.
До середины дистанции Фуркад шел наравне со своим братом Симоном, Антоном Шипулиным и Иваном Черезовым. После пит-стопа Мартен убежал в отрыв, и догнать его никто не смог.
Второе место занял уроженец Тюмени, ныне представляющий Москву и Свердловскую область, Шипулин. Он допустил один промах и отстал от лидера на 31 секунду. Бронзовую награду завоевал Симон Фуркад.
Представитель тюменского центра спортивной подготовки и бронзовый призер сочинской Олимпиады Евгений Гараничев показал четвертый результат. Его земляки Иван Черезов и Андрей Маковеев заняли пятое и шестое место соответственно. Француз Жан-Гийом Беатрикс стал девятым, а швед Карл-Йохан Бергман — тринадцатым.
В разговоре с Владимиром Якушевым Мартен Фуркад от имени всех биатлонистов поблагодарил тюменского губернатора за отличный уровень проведения стартов, отметив, что комплекс «Жемчужина Сибири» готов принимать самые крупные соревнования, проводимые под эгидой международной федерации биатлона. «Я впервые в Тюмени, и в хорошем смысле испытываю шок. Могу сказать, что „Жемчужина Сибири“ — это лучший биатлонный стадион в мире», — сказал спортсмен.
За несколько часов до победы Мартена Фуркада прошел женский биатлонный мега масс-старт на 13, 5 км. Скандинавская спортсменка Кайса Мякяряйнен продемонстрировала прекрасную стрельбу — все тридцать выстрелов на шести огневых рубежах она исполнила «чисто». Второе место заняла Ольга Вилухина, представляющая Новосибирскую область. Двукратная вице-чемпионка Олимпиады в Сочи допустила четыре промаха, отстав от победительницы на 1 минуту и 58 секунд. Бронзовую медаль завоевала Дарья Виролайнен из команды Московской области с тремя промахами в пассиве.
По материалам АСН «Тюменская арена»
Фото Антона Сакерина