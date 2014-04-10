Мартен Фуркад и Кайса Мякяряйнен показали класс в Тюмени

В разговоре с Владимиром Якушевым Мартен Фуркад от имени всех биатлонистов поблагодарил тюменского губернатора за отличный уровень проведения стартов, отметив, что комплекс «Жемчужина Сибири» готов принимать самые крупные соревнования, проводимые под эгидой международной федерации биатлона. «Я впервые в Тюмени, и в хорошем смысле испытываю шок. Могу сказать, что „Жемчужина Сибири“ — это лучший биатлонный стадион в мире», — сказал спортсмен.