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Filarmonica-квартет сыграет Брамса и Дворжака

10 апреля 2014, 09:51
Один из ведущих коллективов Новосибирской государственной филармонии Filarmonica-квартет и пианист Александр Палей (США) 19 апреля сыграют в Тюмени Брамса и Дворжака.
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Тюмень

Filarmonica-квартет сегодня — один из ведущих коллективов Новосибирской государственной филармонии, пользуется заслуженной любовью и популярностью у публики. В составе квартета — Валерий Карчагин (скрипка), Оксана Анисимова (скрипка), Илья Тарасенко (альт), Станислав Овчинников (виолончель).

Вот уже 20 лет музыканты дарят слушателям уникальную возможность общаться с шедеврами мировой камерной музыки, узнавать новые композиции отечественных и зарубежных композиторов.

Глубина и самобытность интерпретаций, техническое совершенство в исполнении квартетной литературы позволили музыкантам в кратчайшие сроки снискать известность не только в России, но и во многих странах мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Filarmonica-квартет неоднократно представлял камерное искусство на престижных российских и зарубежных Международных фестивалях.

Музыканты участвовали в Форуме композиторов Израиля и США, где наряду с музыкой авторов этих двух стран исполнили произведения новосибирского композитора Сергея Кравцова.

В январе 2006 года Filarmonica была единственным квартетом, представлявшим Россию на Международном фестивале EUROPALIA в Брюсселе.

В концерте принимает участие Лауреат международного конкурса имени И. С. Баха Александр Палей (фортепиано, США).

В программе: И. Брамс Фортепианный квартет ор.25, А. Дворжак Квинтет ор. 81.

Стоимость билетов: 400–800 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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