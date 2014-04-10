Filarmonica-квартет сыграет Брамса и Дворжака

Filarmonica-квартет сегодня — один из ведущих коллективов Новосибирской государственной филармонии, пользуется заслуженной любовью и популярностью у публики. В составе квартета — Валерий Карчагин (скрипка), Оксана Анисимова (скрипка), Илья Тарасенко (альт), Станислав Овчинников (виолончель).
Вот уже 20 лет музыканты дарят слушателям уникальную возможность общаться с шедеврами мировой камерной музыки, узнавать новые композиции отечественных и зарубежных композиторов.
Глубина и самобытность интерпретаций, техническое совершенство в исполнении квартетной литературы позволили музыкантам в кратчайшие сроки снискать известность не только в России, но и во многих странах мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Filarmonica-квартет неоднократно представлял камерное искусство на престижных российских и зарубежных Международных фестивалях.
Музыканты участвовали в Форуме композиторов Израиля и США, где наряду с музыкой авторов этих двух стран исполнили произведения новосибирского композитора Сергея Кравцова.
В январе 2006 года Filarmonica была единственным квартетом, представлявшим Россию на Международном фестивале EUROPALIA в Брюсселе.
В концерте принимает участие Лауреат международного конкурса имени И. С. Баха Александр Палей (фортепиано, США).
В программе: И. Брамс Фортепианный квартет ор.25, А. Дворжак Квинтет ор. 81.
Стоимость билетов: 400–800 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.