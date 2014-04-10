«Авторадио-Тюмень» 106.1 fm: нас слушает элита города

Что касается федеральных замеров, то «Авторадио» — в тройке лидеров! Газета «КоммерсантЪ» приводит исследование компании TNS Russia за июль—декабрь 2013 года, согласно которым «Дорожное радио» занимает второе место по размеру ежедневной аудитории по всей России — почти 10,3 млн человек старше 12 лет в крупных городах. На первом месте находится «Европа Плюс» с аудиторией в 11,1 млн, на третьем — «Авторадио» с 10 млн человек.