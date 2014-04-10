nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Авторадио-Тюмень» 106.1 fm: нас слушает элита города

10 апреля 2014, 08:45
Аудитория «Авторадио-Тюмень» — это люди состоявшиеся, благополучные с финансовой точки зрения, имеющие, как минимум, одно высшее образование, люди с активной жизненной позицией, путешествующие по миру, любящие спорт и комфортные автомобили.
Сюжет
Тюмень

Таковы итоги очередных замеров популярности тюменских радиостанций ведущего рейтингового агентства TNS Russia. «Авторадио-Тюмень» вошло в Топ-5 самых слушаемых станций города.

Ежедневно эту волну слушает каждый шестой тюменец.

35% аудитории — молодежь, в возрасте 12–29 лет и около 40% — горожане самого активного 30-49-летнего возраста.

Любопытно, что к людям обеспеченным с финансовой стороны себя относят 65% слушателей, при этом, почти 43% опрошенных утверждают, что могут себе ни в чем не отказывать.

Что касается федеральных замеров, то «Авторадио» — в тройке лидеров! Газета «КоммерсантЪ» приводит исследование компании TNS Russia за июль—декабрь 2013 года, согласно которым «Дорожное радио» занимает второе место по размеру ежедневной аудитории по всей России — почти 10,3 млн человек старше 12 лет в крупных городах. На первом месте находится «Европа Плюс» с аудиторией в 11,1 млн, на третьем — «Авторадио» с 10 млн человек.

#Новости#Тюмень#Авторадио#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25