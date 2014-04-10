Автомобили Datsun будут доступны тюменцам

Вторым новым фактом, стал попавший в интернет кадр с закрытой презентации марки Datsun в Самаре в начале февраля. На снимке видно изображения слайда из презентации с картой потенциальной дилерской сети. Согласно изображению, дилеры Datsun должны появится в Санкт-Петербурге, Архангельске, Смоленске, Череповце, Твери, Ярославле, Курске, Иваново, Кирове, Подольске, Коломне, Ижевске, в Нижнем Новгороде, Рязани, Пензе, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Миассе, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Саратове, Самаре, Тольятти, Оренбурге. На Урале Datsun появится в следующих городах: Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. В Сибири дилеры Datsun ожидаются в Новосибирске, Тюмени, Омске, Сургуте, Томске, Красноярске, Барнауле, Кемерово и Иркутске. Дальний Восток представлен тремя городами: Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск. И, конечно, официальные дилеры Datsun появятся в Москве (в том числе в Зеленограде).