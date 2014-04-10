Автомобили Datsun будут доступны тюменцам

В феврале представительство Datsun в России подтвердило ранее озвученную информацию о том, что на первом этапе, в 2014 году, планируется открыть 25 дилерских центров. При выборе партнера приоритет будет отдаваться существующим дилерам автомобилей Nissan, а сам автосалон должен будет иметь отдельный шоу-рум, но посты технического обслуживания могут быть совмещены с ремонтными зонами других марок.
В Интернет попали снимки дизайн-проекта, по которому будут строиться будущие дилерские центры Datsun. Единый стиль, по словам представителей марки, должен поддержать основную идею новых бюджетных автомобилей — открытость и доступность. Фасады дилеров Datsun в России должны быть выкрашены в фирменные цвета марки — синий и белый. Главным элементом интерьера станет круглая стойка, остальное пространство сделано максимально открытым.
Вторым новым фактом, стал попавший в интернет кадр с закрытой презентации марки Datsun в Самаре в начале февраля. На снимке видно изображения слайда из презентации с картой потенциальной дилерской сети. Согласно изображению, дилеры Datsun должны появится в Санкт-Петербурге, Архангельске, Смоленске, Череповце, Твери, Ярославле, Курске, Иваново, Кирове, Подольске, Коломне, Ижевске, в Нижнем Новгороде, Рязани, Пензе, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Миассе, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Саратове, Самаре, Тольятти, Оренбурге. На Урале Datsun появится в следующих городах: Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. В Сибири дилеры Datsun ожидаются в Новосибирске, Тюмени, Омске, Сургуте, Томске, Красноярске, Барнауле, Кемерово и Иркутске. Дальний Восток представлен тремя городами: Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск. И, конечно, официальные дилеры Datsun появятся в Москве (в том числе в Зеленограде).
Как видно, в этом списке 43 различных города, то есть это список всех городов, которые интересуют маркетологов новой марки, а не первых 25-ти, где дилерские центры откроются уже в этом году.
Что касается конкретных компаний, которые собираются продавать Datsun, то пока информации мало. Есть только непроверенная информация о том, что Datsun в Самаре будут представлять «Самарские автомобили», а в Новосибирске — «Сибирские моторы».