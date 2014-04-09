За нападение на медиков могут ввести уголовную ответственность

Врачи скорой помощи порой вынуждены приезжать к неблагополучным агрессивным пациентам, которые порываются оскорбить или ударить медработника. Бывают случаи, когда они получали тяжелые черепно-мозговые травмы или ножевые ранения. При этом наказать буйного пациента или родственника сегодня не так-то просто. Медики боятся заходить в «асоциальные» квартиры без всякой защиты и просят обеспечить бригады электрошокерами и тревожными кнопками.