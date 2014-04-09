За нападение на медиков могут ввести уголовную ответственность

Нападение на работников бригад скорой помощи хотят приравнять к нападению на полицейских.
Как сообщает медицинский портал medportal.ru, соответствующий запрос в Минздрав России направили Петербургский комитет по здравоохранению вместе с местными депутатам. Нарушителей предлагается штрафовать на 200 тысяч рублей, а если возникла серьезная угроза жизни врача, то сажать в тюрьму максимум на 10 лет.
Врачи скорой помощи порой вынуждены приезжать к неблагополучным агрессивным пациентам, которые порываются оскорбить или ударить медработника. Бывают случаи, когда они получали тяжелые черепно-мозговые травмы или ножевые ранения. При этом наказать буйного пациента или родственника сегодня не так-то просто. Медики боятся заходить в «асоциальные» квартиры без всякой защиты и просят обеспечить бригады электрошокерами и тревожными кнопками.
Добавим, ежегодно в России происходит несколько тысяч нападений на бригады скорой помощи. В разное время предлагалось вооружить врачей короткоствольным оружием или составить «черные списки» агрессивных пациентов, к которым специалисты выезжали бы только в сопровождении правоохранителей. Подобные идеи не нашли поддержки у экспертов и властей.
Фото: sngdaily.ru