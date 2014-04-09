«ЮТэйр-Экспресс» — лауреат премии «Крылья России-2013»

«ЮТэйр-Экспресс» эксплуатирует единственный в России самолет Ан-26БРЛ, оснащенный авиалабораторией «Арктика», созданной по заказу Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (Мурманск). На этом воздушном судне выполняются требующие высокого мастерства пилотирования полеты на малой высоте (300–700 м) по экологическому обследованию прибрежных районов Карского и Баренцева морей, в том числе для изучения распространения морских млекопитающих и птиц, а также авиагравиметрические работы в районе архипелага Новая Земля и полуострова Камчатка в интересах Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта.