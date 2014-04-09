«ЮТэйр-Экспресс» — лауреат премии «Крылья России-2013»

Члены Экспертного совета премии, в состав которого вошло 76 независимых экспертов в области воздушного транспорта, признали «ЮТэйр-Экспресс» по итогам 2013 годапобедителем в номинации «Пассажирский перевозчик на региональных маршрутахв группе I (перевезено пассажиров на региональных воздушных судах более 150 тыс. чел.)».
Высокой оценки авиакомпания удостоилась за динамично растущие показатели работы в 2013 году, обеспеченные началом эксплуатации самолетов ATR 72–500, действующей программой перевозок на Ту-134 и Ан-24 в европейской части России, выполнением чартерной программы и регулярных рейсов из Республики Коми, Ненецкого автономного округа.
«На многих направлениях „ЮТэйр-Экспресс“ является единственным авиаперевозчиком, обеспечивая транспортную доступность для жителей отдаленных пунктов регионов России. С учетом возможностей региональных аэропортов, значительный объем работы авиакомпания выполняет на отечественном парке, постоянно поддерживаемом в состоянии летной годности и наиболее приспособленном для полетов в данных условиях. Включение в парк самолетов ATR-72 позволит существенно расширить сеть ближнемагистральных маршрутов, включая международные направления», — отметил генеральный директор «ЮТэйр-Экспресс» Анатолий Караваев.
«ЮТэйр-Экспресс» эксплуатирует единственный в России самолет Ан-26БРЛ, оснащенный авиалабораторией «Арктика», созданной по заказу Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (Мурманск). На этом воздушном судне выполняются требующие высокого мастерства пилотирования полеты на малой высоте (300–700 м) по экологическому обследованию прибрежных районов Карского и Баренцева морей, в том числе для изучения распространения морских млекопитающих и птиц, а также авиагравиметрические работы в районе архипелага Новая Земля и полуострова Камчатка в интересах Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Летом 2014 года компания начинает эксплуатацию нового типа ВС — SukhoiSuperjet 100, в связи с чем открыт филиал компании в Уфе, где будут базироваться и обслуживаться эти суда. В этом году «ЮТэйр-Экспресс» также планирует открыть новые авиакассы в Кирове, Йошкар-Оле, Нарьян-Маре, Тамбове. Расширение агентской сети пунктов продаж авиаперевозок позволит охватить большее количество клиентов и сделать небо еще доступнее.