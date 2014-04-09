Вальс, духовой оркестр и запуск венков — 9 Мая на набережной

«Акция „В шесть часов вечера после войны“ стала для сотрудников радиостанции знаковой. Мы начинаем готовиться к ней задолго до майских праздников, очень трепетно и скрупулезно выбираем творческие коллективы, пишем сценарий. Ведь мы знаем, что в этот день на набережной обязательно будут многоуважаемые ветераны. Мы хотим показать им, что спустя много лет их подвиг не забывается, молодое поколение чтит великую победу», — отметили организаторы мероприятия.