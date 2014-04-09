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Вальс, духовой оркестр и запуск венков — 9 Мая на набережной

9 апреля 2014, 14:39
Почти на семьдесят лет назад перенесутся тюменцы, которые в День победы придут прогуляться по набережной Туры. 9 мая, по традиции, здесь состоится патриотическое мероприятие «В шесть часов вечера после войны».
Сюжет
Тюмень

В этот день набережная реки Тура на несколько часов окунется в атмосферу почти семидесятилетней давности: вы почувствуете радость от осознания победы, услышите добрые военные песни, посмотрите на танцы, а может быть, и сами станцуете. Также здесь будет играть духовой оркестр и выступят будущие защитники Отечества.

Организатором праздника Победы третий год подряд выступает «Радио Шансон», соорганизатором — ОАО «Промсвязьбанк».

«Акция „В шесть часов вечера после войны“ стала для сотрудников радиостанции знаковой. Мы начинаем готовиться к ней задолго до майских праздников, очень трепетно и скрупулезно выбираем творческие коллективы, пишем сценарий. Ведь мы знаем, что в этот день на набережной обязательно будут многоуважаемые ветераны. Мы хотим показать им, что спустя много лет их подвиг не забывается, молодое поколение чтит великую победу», — отметили организаторы мероприятия.

Кульминацией праздника станет запуск по Туре венков с зажженными свечами в память о героях Великой отечественной войны.

Начало — в шесть часов вечера на набережной Туры.

#Новости#Тюмень#Шансон#9 мая#Ирина#Общество
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