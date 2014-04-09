Вальс, духовой оркестр и запуск венков — 9 Мая на набережной

В этот день набережная реки Тура на несколько часов окунется в атмосферу почти семидесятилетней давности: вы почувствуете радость от осознания победы, услышите добрые военные песни, посмотрите на танцы, а может быть, и сами станцуете. Также здесь будет играть духовой оркестр и выступят будущие защитники Отечества.
Организатором праздника Победы третий год подряд выступает «Радио Шансон», соорганизатором — ОАО «Промсвязьбанк».
«Акция „В шесть часов вечера после войны“ стала для сотрудников радиостанции знаковой. Мы начинаем готовиться к ней задолго до майских праздников, очень трепетно и скрупулезно выбираем творческие коллективы, пишем сценарий. Ведь мы знаем, что в этот день на набережной обязательно будут многоуважаемые ветераны. Мы хотим показать им, что спустя много лет их подвиг не забывается, молодое поколение чтит великую победу», — отметили организаторы мероприятия.
Кульминацией праздника станет запуск по Туре венков с зажженными свечами в память о героях Великой отечественной войны.
Начало — в шесть часов вечера на набережной Туры.