В районе ТЭЦ-2 столкнулись легковушка и грузовик

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, легковушка поворачивала с объездной налево в сторону Войновки, когда в нее въехал грузовик. Молодой человек — владелец иномарки со стажем 7 месяцев — совершал маневр не из крайнего левого ряда и не пропускал грузовик. Иномарка сильно пострадала, в аварии погибли две девушки. Молодой человек впал в кому — у него травма головы. Еще у одного пассажира травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, скорой.