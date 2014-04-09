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В районе ТЭЦ-2 столкнулись легковушка и грузовик

9 апреля 2014, 17:50
Крупная авария произошла сегодня в Тюмени в шестом часу вечера на объездной дороге. В районе ТЭЦ-2 столкнулись грузовик и Hyundai Accent.
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Тюмень

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, легковушка поворачивала с объездной налево в сторону Войновки, когда в нее въехал грузовик. Молодой человек — владелец иномарки со стажем 7 месяцев — совершал маневр не из крайнего левого ряда и не пропускал грузовик. Иномарка сильно пострадала, в аварии погибли две девушки. Молодой человек впал в кому — у него травма головы. Еще у одного пассажира травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, скорой.

Водители отмечают, что на окружной дороге в сторону микрорайонов скопилась огромная пробка. Затруднение движения и со стороны поселка Боровский. Инспекторы ДПС регулируют движением вручную.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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