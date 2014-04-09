В районе «Привоза» сгорел павильон

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в павильоне площадью 32 кв. метра поступило на пульт дежурного в 20.30. На место происшествия выезжали огнеборцы из ПЧ № 15 — 12 человек, а также представители электросетевой службы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 8 минут.