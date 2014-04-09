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В районе «Привоза» сгорел павильон

9 апреля 2014, 10:32
Пожар произошел вечером накануне, 8 апреля, в одном из павильонов на территории, где раньше располагался открытый рынок «Привоз». Тюменцы выложили в социальной сети фотографии с места происшествия, на которых хорошо видны клубы густого черного дыма.
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Тюмень

Пожар произошел вечером накануне, 8 апреля, в одном из павильонов на территории, где раньше располагался открытый рынок «Привоз» (район дома № 200 по ул. Республики). Тюменцы выложили в социальной сети фотографии с места происшествия, на которых хорошо видны клубы густого черного дыма.

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в павильоне площадью 32 кв. метра поступило на пульт дежурного в 20.30. На место происшествия выезжали огнеборцы из ПЧ № 15 — 12 человек, а также представители электросетевой службы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 8 минут.

Владелец павильона установлен. Сама палатка пострадала от огня, но соседние строения удалось спасти.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Общество
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