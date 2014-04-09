В больницах Тюмени ввели масочный режим

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Тюменской области выше эпидпорога на 23%, в то же время регистрируется снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 2%.

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