В больницах Тюмени ввели масочный режим

В Тюмени заболеваемость населения выше порогового значения на 24%, также снижение к предыдущей неделе на 2%, сообщает Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе и благополучия человека по Тюменской области.
На пяти из двадцати трех административных территорий заболеваемость превышает пороговый уровень от 8% до 52%.
По результатам лабораторного мониторинга среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, рс-вирусы, аденовирусы), среди вирусов гриппа выделяется преимущественно сезонные штаммы А(Н3N2) и грипп В.
Проводится комплекс мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ. В лечебных учреждениях введен масочный режим, ограничено посещение родственников, разграничены потоки соматических и инфекционных больных в поликлиниках. Рекомендуется ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
Фото: donbass.ua