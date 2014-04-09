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В больницах Тюмени ввели масочный режим

9 апреля 2014, 11:50
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Тюменской области выше эпидпорога на 23%, в то же время регистрируется снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 2%.
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Тюмень

В Тюмени заболеваемость населения выше порогового значения на 24%, также снижение к предыдущей неделе на 2%, сообщает Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе и благополучия человека по Тюменской области.

На пяти из двадцати трех административных территорий заболеваемость превышает пороговый уровень от 8% до 52%.

По результатам лабораторного мониторинга среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, рс-вирусы, аденовирусы), среди вирусов гриппа выделяется преимущественно сезонные штаммы А(Н3N2) и грипп В.

Проводится комплекс мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ. В лечебных учреждениях введен масочный режим, ограничено посещение родственников, разграничены потоки соматических и инфекционных больных в поликлиниках. Рекомендуется ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Фото: donbass.ua

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