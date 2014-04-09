Ударил в маршрутке девушку, которая не хотела знакомиться

Кажется странным, что пассажиры маршрутки, ставшие свидетелями конфликта, не заступились за девушку. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени пояснили, что все произошло очень быстро, и свидетели не успели ничего предпринять. Тем не менее, пассажиры маршрутки были допрошены полицией как очевидцы происшествия.