Ударил в маршрутке девушку, которая не хотела знакомиться

Нетрезвый студент одного из тюменских колледжей решил познакомиться с девушкой в маршрутном такси. Тюменка не ответила молодому человеку взаимностью и отказалась знакомиться в весьма грубой форме. Обиженный студент ударил девушку по лицу.
Через некоторое время пострадавшая обратилась с заявлением о нанесении телесных повреждений в отдел полиции № 7. Никаких сведений об ударившем ее незнакомце девушка назвать не смогла. Тем не менее, сотрудникам полиции удалось установить его личность и местонахождение. В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Кажется странным, что пассажиры маршрутки, ставшие свидетелями конфликта, не заступились за девушку. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени пояснили, что все произошло очень быстро, и свидетели не успели ничего предпринять. Тем не менее, пассажиры маршрутки были допрошены полицией как очевидцы происшествия.
Сотрудники полиции рекомендуют тюменцам не вступать в открытые конфликты с нетрезвыми людьми и думать в первую очередь о здоровье, а не о доказательстве своей правоты. Если в отношении вас было совершено преступление, обращайтесь по телефонам 291–600 или 02.