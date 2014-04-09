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Ударил в маршрутке девушку, которая не хотела знакомиться

9 апреля 2014, 14:45
В Тюмени 19-летний студент ударил по лицу девушку, которая не захотела с ним знакомиться. Это произошло не ночью в темном переулке, а в одной из маршруток, курсирующих по городу.
Сюжет
Тюмень

Нетрезвый студент одного из тюменских колледжей решил познакомиться с девушкой в маршрутном такси. Тюменка не ответила молодому человеку взаимностью и отказалась знакомиться в весьма грубой форме. Обиженный студент ударил девушку по лицу.

Через некоторое время пострадавшая обратилась с заявлением о нанесении телесных повреждений в отдел полиции № 7. Никаких сведений об ударившем ее незнакомце девушка назвать не смогла. Тем не менее, сотрудникам полиции удалось установить его личность и местонахождение. В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Кажется странным, что пассажиры маршрутки, ставшие свидетелями конфликта, не заступились за девушку. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени пояснили, что все произошло очень быстро, и свидетели не успели ничего предпринять. Тем не менее, пассажиры маршрутки были допрошены полицией как очевидцы происшествия.

Сотрудники полиции рекомендуют тюменцам не вступать в открытые конфликты с нетрезвыми людьми и думать в первую очередь о здоровье, а не о доказательстве своей правоты. Если в отношении вас было совершено преступление, обращайтесь по телефонам 291–600 или 02.

#Новости#Избиения#Тюмень#Таня#Происшествия
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