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Тюменцев просят помочь в поисках Максима Бакшеева

9 апреля 2014, 15:42
В социальных сетях появилось уже не первое за эту неделю объявление о безвестном исчезновении человека. На этот раз тюменцев просят помочь в поисках 24-летнего Максима Бакшеева.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru друг пропавшего молодого человека Андрей, Максим семь дней назад ушел из дома в сауну со знакомым и до сих пор не вернулся. Парень любит выпить и, случалось, пропадал на пару дней, но не больше. Мобильного телефона у Максима нет, поэтому встревоженным родственникам остается надеяться на то, что молодого человека кто-нибудь видел в городе и сможет рассказать об этом.

По словам Андрея, мама Максима сегодня планирует подать заявление в полицию. Вероятнее всего, поисками пропавшего предстоит занимать сотрудникам ОП № 3 — молодой человек живет в районе улицы Воровского.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Бакшеева Максима Михайловича, сообщайте информацию по телефонам 8-909-738-04-73 или 8-961-780-70-55.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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