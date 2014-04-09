Тюменцев просят помочь в поисках Максима Бакшеева

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru друг пропавшего молодого человека Андрей, Максим семь дней назад ушел из дома в сауну со знакомым и до сих пор не вернулся. Парень любит выпить и, случалось, пропадал на пару дней, но не больше. Мобильного телефона у Максима нет, поэтому встревоженным родственникам остается надеяться на то, что молодого человека кто-нибудь видел в городе и сможет рассказать об этом.