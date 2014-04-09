Тюменцев просят помочь в поисках Максима Бакшеева

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru друг пропавшего молодого человека Андрей, Максим семь дней назад ушел из дома в сауну со знакомым и до сих пор не вернулся. Парень любит выпить и, случалось, пропадал на пару дней, но не больше. Мобильного телефона у Максима нет, поэтому встревоженным родственникам остается надеяться на то, что молодого человека кто-нибудь видел в городе и сможет рассказать об этом.
По словам Андрея, мама Максима сегодня планирует подать заявление в полицию. Вероятнее всего, поисками пропавшего предстоит занимать сотрудникам ОП № 3 — молодой человек живет в районе улицы Воровского.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Бакшеева Максима Михайловича, сообщайте информацию по телефонам 8-909-738-04-73 или 8-961-780-70-55.