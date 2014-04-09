Тюменцев бесплатно проверят на рак

Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.