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Тюменцев бесплатно проверят на рак

9 апреля 2014, 12:59
Поликлиника Тюменского областного онкологического диспансера проводит День открытого приема 19 апреля. Все желающие смогут без направления пройти профилактическое обследование, получить консультацию у высококвалифицированных онкологов.
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Тюмень

Диагностические кабинеты диспансера оснащены современным оборудованием и аппаратурой, которая позволяющие в короткие сроки провести полноценное обследование и уточнить диагноз. Особенно эффективна эта форма медицинского обслуживания населения при таких локализациях, как рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, прямой кишки, предстательной железы, щитовидной железы и ряде других.

Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Тюменский областной онкологический диспансер находится на улице Барнаульская, д. 32. Часы приема с 9 до 15 часов. Телефон для справок: 270–685, 270–715.

Отметим, что онкологическая заболеваемость в Тюменской области, как и в целом по стране, с каждым годом увеличивается. В областном онкологическом диспансере ежедневно 16 человек впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью.

Из-за позднего обращения у каждого четвертого из них (в 25%) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Вместе с тем, больные, кому диагноз установлен в ранней стадии, излечиваются полностью и живут многие годы и десятилетия.

Как известно, злокачественные новообразования нередко длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Это является причиной позднего обращения за медицинской помощью. Поэтому профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики и эффективного лечения больных.

Фото: darimskidki.com

#Новости#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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