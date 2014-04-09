Тюменцев бесплатно проверят на рак

Диагностические кабинеты диспансера оснащены современным оборудованием и аппаратурой, которая позволяющие в короткие сроки провести полноценное обследование и уточнить диагноз. Особенно эффективна эта форма медицинского обслуживания населения при таких локализациях, как рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, прямой кишки, предстательной железы, щитовидной железы и ряде других.
Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.
Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Тюменский областной онкологический диспансер находится на улице Барнаульская, д. 32. Часы приема с 9 до 15 часов. Телефон для справок: 270–685, 270–715.
Отметим, что онкологическая заболеваемость в Тюменской области, как и в целом по стране, с каждым годом увеличивается. В областном онкологическом диспансере ежедневно 16 человек впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью.
Из-за позднего обращения у каждого четвертого из них (в 25%) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Вместе с тем, больные, кому диагноз установлен в ранней стадии, излечиваются полностью и живут многие годы и десятилетия.
Как известно, злокачественные новообразования нередко длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Это является причиной позднего обращения за медицинской помощью. Поэтому профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики и эффективного лечения больных.
Фото: darimskidki.com