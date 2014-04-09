Треть города — на сутки без воды

В Тюмени построился новый микрорайон, который уже получил официальное название «Ямальский-2». Работы по его подключению к водопотреблению будут вести специалисты тюменского водоканала с 22.00 09 апреля до 22.00 10 апреля.
Подготовительные работы уже проведены, но и подключение процесс трудоемкий. Участок водовода, на котором будут вестись работы по подключению от станции в Метелева, необходимо будет полностью осушить, для этого специалистам цеха транспортировки воды под руководством центральной диспетчерской службы тюменского водоканала предстоит закрыть несколько десятков единиц запорной арматуры в различных частях города.
«Чтобы сократить сроки отключения мы провели все необходимые работы непосредственно на месте производства работ, а также ремонтно-механический цех собрал комплект устанавливаемого затвора, что позволит, осушив коммуникации наиболее оперативно провести работы по врезке», — поясняет заместитель главного инженера компании «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.
При этом центральной диспетчерской службе предприятия предстоит обеспечить максимально возможную подачу воды с Велижанской водоочистной станции, а также по двум другим водоводам с Метелевской водоочистной станции, чтобы сократить последствия отключения одной из важных для водоснабжения города водных магистралей.
«Согласно проведенным гидравлическим расчетам, в связи с проводимыми работами с 22 часов 9 апреля до 22 часов 10 апреля 2014 года водоснабжение будет отсутствовать в поселке Комарово, в домах по улице Академический проезд 7,9, а также возможны перебои в водоснабжении, до полного отсутствия воды выше второго этажа в районах: от Московского до Червишевского трактов, в квадрате от Червишевского тракта до улицы Пермякова между Окружной дорогой и Транссибирской магистралью, в микрорайонах в створе улицы Пермякова и Окружной дороги. Более подробную информацию можно узнать на сайте: vodokanal.info в рубрике «Мониторинг отключений», — информируют в пресс-службе водоканала.
Все управляющие компании и ТСЖ предупреждены о проводимых работах и обязаны были заблаговременно вывесить объявления на подъездах о планируемой отключении или понижении давления воды в указанных районах.