Треть города — на сутки без воды

«Согласно проведенным гидравлическим расчетам, в связи с проводимыми работами с 22 часов 9 апреля до 22 часов 10 апреля 2014 года водоснабжение будет отсутствовать в поселке Комарово, в домах по улице Академический проезд 7,9, а также возможны перебои в водоснабжении, до полного отсутствия воды выше второго этажа в районах: от Московского до Червишевского трактов, в квадрате от Червишевского тракта до улицы Пермякова между Окружной дорогой и Транссибирской магистралью, в микрорайонах в створе улицы Пермякова и Окружной дороги. Более подробную информацию можно узнать на сайте: vodokanal.info в рубрике «Мониторинг отключений», — информируют в пресс-службе водоканала.