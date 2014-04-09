Текст «Тотального диктанта» будет трудным?

Уже в эту субботу тюменцы, которые хотят проверить свою грамотность, примут участие в «Тотальном диктанте». В этом году он проходит в нашем городе на 11 площадках.
Подробнее об этом событии рассказали журналистов на брифинге, который прошел 8 апреля в Тюменской областной думе. В нем приняли участие тюменцы, которые будут диктовать текст: ректор ТюмГУ Валерий Фальков, народный артист России Владимир Орел, депутат Тюменской областной думы Сергей Козлов, руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев.
За 40 минут спикеры успели сообщить цель «Тотального диктанта» — привлечь внимание и привить интерес людей к русскому языку; рассказали о сложности нынешнего текста, который сочинит писатель Алексей Иванов: «Судя по его книгам можно предположить, что текст будет трудный» — говорит Валерий Фальков, ректор ТюмГУ.
Наталья Кузнецова, доцент кафедры русского языка, рассказала о проверке работ: «За несколько дней до мероприятия новосибирские филологи высылают критерии оценивания диктантов. В прошлом году этот текст занял 30 страниц. Приходится сверяться с этой огромной информацией даже дважды — столько раз нужно проверить каждую работу».
Организатор брифинга Елена Южакова огласила некоторые номинации диктанта — «Тотальная семья», «Самый юный участник», «Самый зрелый участник», «Самый красивый почерк», «Тотальный именинник», за которые обещают вручить призы. Она же ответила на вопрос о предполагаемом количестве участников «Тотального диктанта — 2014»: «Мы надеемся, что в итоге придет 1300 человек».
Нынешний диктант обещает быть масштабнее, чем предыдущие: в этом году его проведут уже на 11 площадках, а «Русский репортер» будет сообщать новости с «Тотального диктанта», в том числе тюменского, в настоящем времени.
Екатерина Шимпф