Солдаты покажут свою радужку

«Новая форма одежды содержит 26 предметов обмундирования, подходит на все случаи жизни и для любой погоды. Изготовлена она с учетом современных технологий, комфорта и износостойкости. В весенний призыв ребята пока получат еще прежнего образца одежду, по мере износа ее будут менять, а средства личной гигиены уже начали выдавать», — сказал он.