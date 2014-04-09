Солдаты покажут свою радужку

Как рассказал на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, сегодняшнее руководство принимает решительные меры по реорганизации вооруженных сил. Модернизируется система управления войсками, поступает на вооружение новая техника, также улучшаются социально-бытовые условия прохождения службы.
«Новая форма одежды содержит 26 предметов обмундирования, подходит на все случаи жизни и для любой погоды. Изготовлена она с учетом современных технологий, комфорта и износостойкости. В весенний призыв ребята пока получат еще прежнего образца одежду, по мере износа ее будут менять, а средства личной гигиены уже начали выдавать», — сказал он.
Кроме того, каждый служащий наряду с банковской картой, на которую поступает денежное довольствие, получит профессиональную электронную карту призывника. Она содержит 59 личных параметров солдата, начиная от фотографии, состояния здоровья и заканчивая отпечатками пальцев и снимком радужной оболочки глаз.
Всего с территории Тюменской области необходимо отправить на военную службу 1 тысячу 901 призывника. Ребят отправят в Президентский полк РФ, на Черноморский флот, в Дальневосточный и Центральный округ, а также 6 человек попадут в научные роты — кандидаты должны иметь диплом высшего профессионального образования со средним баллом не ниже 4,5 и определенные научные достижения.
Фото: oreninform.ru