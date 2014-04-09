Попасть в вагон поезда — с билетом на экране мобильного

Так, дополнительные поезда из Екатеринбурга будут ходить в Адлер и Анапу. С 1 июня по 25 июня поезд Екатеринбург — Адлер будет отправляться из Екатеринбурга по нечётным числам, с 27 июня по 28 августа — ежедневно. Уехать из Екатеринбурга в Анапу можно будет ежедневно с 1 июня по 14 сентября.
В два раза чаще, то есть ежедневно, будет ходить с начала лета поезд Екатеринбург — Симферополь. На 4 часа сократится время в пути пассажирских поездов № 49/50 Нижний Тагил — Москва, на 6 часов — поездов № 83/84 Приобье — Москва.
Часть билетов на эти поезда, как и на другие поезда дальнего следования, пассажиры купят через Интернет.
Согласно информации службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги, с января по март на Свердловской железной дороге через Интернет оформлено 296,3 тыс. билетов на поезда дальнего следования — это около 16% от общего количества проданных билетов. Больше половины из пассажиров, которые купили билеты через интернет, воспользовались электронной регистрацией.
С 1 декабря 2013 года электронная регистрация стала доступна при оформлении электронного билета на проезд от любой станции, расположенной на всем пути следования поезда. Ранее услугой можно было воспользоваться только при посадке на станциях, расположенных в пределах четырех часов следования поезда от начальной станции маршрута.
Чтобы сесть в поезд на всем маршруте следования, пассажиру достаточно предъявить проводнику вагона электронный билет (посадочный купон), распечатанный на бумаге (формат А4), или его изображение на экране мобильного устройства, а также документ, удостоверяющий личность пассажира.
Напомним, в настоящее время кроме традиционных способов пассажиры могут купить билеты на поезда дальнего следования не только в кассах, но и:
— через Интернет;
— получить бумажную версию билета, купленного через Интернет, в транзакционных терминалах регистрации (ТТР). На тюменском железнодорожном вокзале есть один такой терминал;
— купить билеты через транзакционный терминал самообслуживания (ТТС) (в Тюмени таких три) с оплатой банковской картой. Терминал выдает пассажиру 2 документа — билет на поезд (такой же, как и в кассе) и чек, подтверждающий факт списания средств с банковской карты.