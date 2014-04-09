Попасть в вагон поезда — с билетом на экране мобильного

Так, дополнительные поезда из Екатеринбурга будут ходить в Адлер и Анапу. С 1 июня по 25 июня поезд Екатеринбург — Адлер будет отправляться из Екатеринбурга по нечётным числам, с 27 июня по 28 августа — ежедневно. Уехать из Екатеринбурга в Анапу можно будет ежедневно с 1 июня по 14 сентября.