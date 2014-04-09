Поклонников биатлона в Тюмени больше, чем фанатов Полины Гагариной

Едва ли не в два раза больше людей было в этот же вечер в «Гудвине». Здесь тоже раздавали автографы, только не певцы, а иностранные звезды биатлона: Карл-Юхан Бергман, Кайса Мякяряйнен, Мартен и Симон Фуркады, Валя и Вита Семеренко, Жан-Гийом Беатрикс.