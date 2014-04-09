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Поклонников биатлона в Тюмени больше, чем фанатов Полины Гагариной

9 апреля 2014, 16:05
В торговом центре «Вояж» накануне прошла автограф-сессия выпускницы второй «Фабрики звезд», эстрадной певицы Полины Гагариной.
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Тюмень

Люди начали собираться за двадцать минут до начала. Как отмечает корреспондент NashGorod.ru, побывавший на автограф-сессии, все было организовано грамотно: натянули ленточку, за которой стояли фанатки певицы. По одной они подходили к звезде, которая оставляла персональный автограф. Фоном играла музыка — песни Полины Гагариной.

Едва ли не в два раза больше людей было в этот же вечер в «Гудвине». Здесь тоже раздавали автографы, только не певцы, а иностранные звезды биатлона: Карл-Юхан Бергман, Кайса Мякяряйнен, Мартен и Симон Фуркады, Валя и Вита Семеренко, Жан-Гийом Беатрикс.

Тюменцы стояли вокруг фонтана, на лестницах, ведущих на второй этаж торгового центра, а также у ограждений второго этажа.

«Из-за огромного числа желающих заполучить заветные автографы болельщики находились рядом с кумирами лишь несколько мгновений. Но и этого времени им хватало для того, чтобы окружить именитых гостей сибирским радушием и гостеприимством. Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр в Сочи Ольга Вилухина не отказывала тюменцам в просьбах о совместных фотографиях…», — сообщает «Тюменская арена».

Различался и контингент, который пришел за автографами. Среди поклонниц Полины Гагариной — в основном, совсем юные девочки, девушки-подростки и молодые барышни. Посмотреть на звезд биатлона собрались семьи, пары, мужчины.

#Новости#Музыка#Биатлон#Тюмень#Ирина#Культура
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