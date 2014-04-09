Павел Перевалов: Общедомовые приборы учета обслуживаются за счет средств собственников

— Согласно закону об энергосбережении до 1 июля 2012 года собственники должны были самоорганизоваться и на собрании принять решение о том, какая подрядная организация установит им приборы учета, и заключить с ней договор. Дело в том, что к работам по установке приборов учета даже допуск не нужен, достаточно обладать соответствующей квалификацией. Но этим вопросом многие горожане даже не задались. А с 1 июля 2012 года обязанность по установке приборов учета перешла к ресурсноснабжающим организациям, к сетям которых подключены дома. В Тюмени это «Тюмень Водоканал», «Тепло Тюмени» и СУЭНКО или «Тюменские энергосети». Им был дан еще год на установку этих самых приборов.