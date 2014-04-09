Павел Перевалов: Общедомовые приборы учета обслуживаются за счет средств собственников

О том, как продолжается работа с общедомовыми приборами учета в областном центре корреспондент NashGorod.ru поинтересовалась у директора департамента ЖКХ Тюменской области Павла Перевалова:
— Какая организация проводит работы по установке общедомовых приборов учета?
— Согласно закону об энергосбережении до 1 июля 2012 года собственники должны были самоорганизоваться и на собрании принять решение о том, какая подрядная организация установит им приборы учета, и заключить с ней договор. Дело в том, что к работам по установке приборов учета даже допуск не нужен, достаточно обладать соответствующей квалификацией. Но этим вопросом многие горожане даже не задались. А с 1 июля 2012 года обязанность по установке приборов учета перешла к ресурсноснабжающим организациям, к сетям которых подключены дома. В Тюмени это «Тюмень Водоканал», «Тепло Тюмени» и СУЭНКО или «Тюменские энергосети». Им был дан еще год на установку этих самых приборов.
— Какой объем работы стол тогда перед ресурсными компаниями?
— Всего у нас подлежали оснащению приборами учета многоквартирных домов 2 552 по теплу, 2523 — по холодной воде и 2800 — по электроэнергии. На начало работы по установке общедомовых счетчиков ресурсоснабжающими организациями приборы учета были в менее 50% этих домов.
Но на сегодняшний день, администрация города отчитывается, что все общедомовые приборы учета в домах Тюмени установлены. Есть дома, где нет технической возможности подключения приборов учета, и где очень маленький объем потребления — это, в основном, двухквартирные дома (многоквартирные дома — это те, в которых две и более квартиры — прим.авт.).
— Кто контролирует работы по установке приборов учета в многоквартирных домах, и какие санкции грозят установщикам за некачественную их работу или не установку счетчиков?
— Поскольку ответственность по установке приборов перешла к ресурсоснабжающим организациям, то они и контролируют своих подрядчиков. Получается, что гарантийные обязательства перед ресурсными компаниями несут их подрядчики, но потребителей, которым установили счетчики, это не интересует, перед ними ответственность несут ресурсоснабжающие компании.
Так, например, у «Тюмень Водоканала» и «Тепла Тюмени» гарантийные обязательства — 25 месяцев с момента сдачи узла учета в эксплуатацию и оформления на него допуска. Кроме того, если собственники с помощью управляющей компании принимают решение о том, что они берут этот прибор учета на обслуживание и эксплуатацию (а это так-то проблема, так как зачастую собственники отказываются это делать, хотя это в их же интересах), то такой гарантийный срок увеличивается до 48 месяцев.
В части контроля над рерурсоснабжающими компаниями законом говорится, что при не установке и не введении в эксплуатацию приборов учета должностные лица подвержены штрафам от 5 до 10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от 10 до 15 тысяч рублей и юридические лица — от 20 до 30 тысяч рублей. То есть каждый несет свою долю ответственности.
Так, жилищная инспекция приходит с проверкой, субъектом ее надзора является лицо, ответственное за содержание дома — УК или ТСЖ. Инспекторы фиксируют факт отсутствия прибора учета, что является основанием для выдачи предписания и привлечения к административной ответственности. И неважно, на ком, по сути, лежит ответственность за его установку: установить должны ресурсные компании, но запрета для собственников по установке также нет, и сейчас нет. Поскольку счетчиков в доме нет, санкции направляются на управляющую компанию.
— То есть к собственникам штрафов нет?
— К собственникам не применяется никаких санкций: ни по установке индивидуальных приборов учета, ни общедомовых. Нельзя наложить штраф на лиц, которые ничем не объединены: не наложить штраф на общее собрание, на кого-то определенного, поэтому штраф предусмотрен лицам, ответственным за содержание дома — это управляющие организации.
Есть статья в административном кодексе «несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене и эксплуатации приборов учета энергоресурсов, снабжение которыми они осуществляют», согласно ей штрафы применимы к должностным лицам от 20 до 30 тысяч рублей, к юрлицам от 100 до 150 тысяч рублей. То есть ресурсная компания, раз она обязана установить прибор учета, должна прийти к собственникам в лице УК или ТСЖ и предложить установить счетчик, если она этого не сделала после 1 июля 2012 года, то она попадает под эти санкции.
Следующий уровень ответственности — это несоблюдение собственниками нежилых зданий требований по установке приборов учета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от 20 до 30 тысяч; на юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей.
Есть еще такой важный пункт как необоснованный отказ или уклонение от обязанности осуществить деятельность по установке прибора учета либо несоблюдение такой организацией установленных в качестве обязательных требований также влечет штрафы на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от 20 до 30 тысяч рублей; на юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Речь идет о том, что если ресурсная компания не только не предложила установить счетчики, но и отказывается это сделать.
— Есть ли у нас уже прецеденты и случаи штрафов?
— Это относится к компетенции Управления федеральной антимонопольной службы, поэтому я назвать точных данных не могу. Также к этому ведомству относятся и вопросы стоимости работ и самих приборов, возникающие у населения. Также контролирует управляющую компанию в рамках госжилнадзора Жилищная инспекция. Третья точка контроля — Ростехнадзор, он контролирует установку приборов учета владельцами нежилых зданий и сооружений.
— Есть такой факт, что приборы учета в домах стоят, но расчеты идут не по ним, а по нормативам. Это же нарушение?
— Да, это прямое нарушение. По этим фактам нужно обращаться в Жилищную инспекцию или в областное управление Роспотребнадзора. Это может быть квалифицировано как нарушение порядка ценообразования, а также как невыполнение требований по вводу в эксплуатацию прибора учета (так как в правилах предоставления коммунальных услуг сказано, что прибор учета должен быть введен в течение месяца с момента установки).
— А почему расчет может идти, так сказать, мимо установленного счетчика?
— Здесь два случая может быть. Первый: когда прибор учета в эксплуатацию не введен. Второй: управляющая компания по той или иной причине не сдает показания приборов учета, а рассчитывается по нормативам.
— А скажите, почему плата за тепло в зимние месяцы в этом году стала заметно выше?
— Тут ситуация может быть такая: установили прибор учета, и в холодный месяц он намотал больше гигакалорий, соответственно, больше и заплатили.
— Но нам же всем в сентябре сообщили, что отопительный сезон начался — платим по нормативу, который равнозначно распределен на 9 месяцев…?
— Да, это оплата по нормативу. Но если введен в эксплуатацию прибор учета, то оплата дальше должна проводиться по нему. В январе и феврале было очень морозно, и прибор намотал больше, но в апреле и мае он намотает меньше, чем вы бы заплатили по нормативу, и все уравняется. Это две разные системы оплаты, и при вводе в эксплуатацию прибора учета вы поменяли свою систему. Чтобы этого посреди отопительного периода не произошло, гражданам нужно было позаботиться заранее и установить приборы самостоятельно.
— Все в руках собственников, получается. А расскажите про оплату за установку общедомовых счетчиков.
— Законом предусмотрена возможность рассрочки на 5 лет со ставкой рефинансирования 8,25%, если собственники в переговорах с ресурсоснабжающей организацией не предусмотрели другой вариант. Затраты по установке приборов учета распределяются соразмерно доле собственников в доме, то есть по площади жилья.
Если взять многоквартирный дом, где сумма площадей жилых и нежилых помещений 5 тысяч квадратных метров — это достаточно большой дом, где прибор учета тепла стоил 250 тысяч рублей, и рассчитать затраты жильца квартиры в 54 квадратных метра в течение 5 лет с учетом процентов, ежемесячный платеж составит 45 рублей основного долга и 19 рублей процентов. То есть при стоимости прибора учета в 250 тысяч собственники заплатят на 102 тысячи больше процентов.
Могу привести пример: улица Воровского, 23 — пятиэтажный дом, 60 квартир. Установлен прибор учета тепла. Сумма затрат (установка и сам прибор) составила 241 тысячу рублей. С рассрочкой на 5 лет платеж за 1 квадратный метр 1 рубль 47 копеек пришлось основного долга и 60 копеек процентов. То есть с квартиры в 54 метра оплата составит чуть больше 100 рублей.
— К нам в редакцию обратилась женщина с жалобой, что у нее в квитанции появилась сумма за установку приборов учета около 500 рублей — это же много?
— Это большая сумма. Если в квитанции такая сумма, вероятно, собственники договорились выплатить средства за счетчики не в течение 5 лет, а в течение, предположим, полугода. Но эта сумма действительно большая, и я сомневаюсь, что собственники бы пошли на такое. Обязательно должен быть протокол собрания, на котором они приняли решение сократить срок. Здесь нужно рассматривать ситуацию индивидуально.
Стоимость установки прибора учета по тепловой энергии в среднем 250 тысяч рублей, как я говорил.
Нам известно, что «Тюмень Водоканал» предлагает собственникам приборы учета оплатить в рассрочку на 6 месяцев, но в этом случае они не берут процентов по ставке рефинансирования.
— Правильно я понимаю, общедомовой прибор учета на доме должен быть один по каждому ресурсу: один по воде, один по теплу, один по электроэнергии. Так?
— Да. Верно. Но бывает случай, назовем его экзотикой, но он может быть: когда в дом два ввода, например, тепловой сети, в этом случае приборы учета должны стоять на обоих вводах.
— Индивидуальные приборы требуют поверки. У каждого прибора учета свой срок годности, а у общедомовых — ?
— То же самое. У любого прибора учета есть межповерочные интервалы, установленные в паспорте прибора. Но есть еще и внеочередные поверки. Прибор учета поверяется после того, как он изготавливается на заводе, потом после установки и в случае выхода из строя при восстановлении работы. За этим следят управляющие организации.
— Если поквартирный счетчик можно просто заменить, так как его стоимость невелика, то как быть с общедомовым?
— Тут проблема. Общедомовой прибор учета включается в состав общего имущества дома и за счет средств собственников обслуживается, поверяется, ремонтируется или меняется. Но вопрос этот законодательством не урегулирован. Нет четкого указания, что собственники обязаны включить прибор учета в состав общего имущества дома, что они обязаны обеспечить его надлежащую эксплуатацию.
— Некоторые люди не верят управляющим компаниям. Как проверить, верны ли показания приборов учета и начисления? Может ли человек без особых навыков подойти и понять, что показывает прибор и как он вообще работает?
— Сегодня общедомовые приборы учета по теплу — это сложный технический механизм, и совсем неподготовленному человеку будет непросто сориентироваться. Но есть государственная жилищная инспекция, специалисты которой отреагируют на обращение, проверят и объяснят обратившемуся всю систему работы.
— А у вас дома стоят приборы учета?
— Да. И индивидуальные — на воду и электроэнергию. Индивидуальный прибор учета по теплу не позволяет установить инженерная система в доме. Да это и не обязательно. Индивидуальный прибор учета по теплу вызывает большие сложности по расчетам, по неучтенным потерям и т.д. В правилах оказания коммунальных услуг сегодня не делят нормативы по теплу на общедомовые и индивидуальные: тепло переходит из квартир в подъезд, поэтому посчитать его крайне сложно.
— Если у нас все дома с приборами учета, то какие сегодня проблемы в области энергосбережения?
— Проблемы в самом состоянии жилищного фонда. Приборы учета — это лишь первый шаг к тому, чтобы понять, сколько мы вообще потребляем энергоресурсов, не по нормативам, а в реальности. Нормативы в соответствии с 261 законом должны быть стимулирующими к установке приборов учета, то есть они должны превышать тот размер платы, который среднестатистический гражданин мог бы платить, имея приборы учета.