Отдых на природе — в отведенных местах

Весенне-летний период особенно опасен в плане пожаров, поэтому для горожан оборудуют места для отдыха, как платные, так и бесплатные. Если с платными все понятно — это любые базы отдыха, то список бесплатных зон размещен на портале администрации.
Для всех желающих отдохнуть на природе публикуем список бесплатных мест для отдыха:
Зона отдыха № 1 — Верхний бор: за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор») с левой стороны дороги, не доезжая до базы отдыха «Верхний бор».
Зона отдыха № 2 — Верхний бор: за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор») с левой стороны дороги, напротив реабилитационного центра «Родник», санатория «Аграрник».
Зона отдыха № 3 — Верхний бор: на задах коттеджной застройки п. Березняковский (дорога на садоводческое товарищество «Текстильщик», бывшая дорога-узкоколейка).
Зона отдыха № 4 — Верхний бор: за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор») через 250 — 300 метров поворот направо по щебеночной дороге (дорога на садоводческое общество «Медик») через 100 метров справа располагается зона отдыха.
Зона отдыха № 5 — Верхний бор: за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор») через 250 — 300 метров поворот направо по щебеночной дороге (дорога на садоводческое общество «Медик»), доехать до развилки, повернуть направо в сторону п. Березняковский, справа в лес поворот через 50 метров (не доезжая до крайних домов), по лесной дороге в сторону бывшего автодрома около 200 метров.
Зона отдыха № 6 — дер. Метелёва: не доезжая до конечной остановки автобуса рейса № 17, поворот в березовый колок (с дороги видно), не доезжая до действующего кладбища дер. Метелевой.
Зона отдыха № 7 — Плехановский бор: проезд через д. Плеханову, дорога на кладбище и садоводческое общество «Лесник», справа на поляне, видно с дороги.
Зона отдыха № 8 — пос. Малый Тараскуль: не доезжая 50 м до санатория Малый Тараскуль по асфальту налево, проезжаем поворот на поселок Малый Тараскуль (поселок останется справа) через 300 метров справа будет зона отдыха (видно с дороги).
Зона отдыха № 9 — ТЭЦ-2: напротив главного входа ТЭЦ-2, со стороны производственных баз в березняке.
Зона отдыха № 10 — ТЭЦ-2: за бывшим постом ГАИ по объездной дороге в сторону Омска, через 2 — 3 км (слева забор территории ТЭЦ-2 закончится) с левой стороны будет спуск (на границе леса и большой ЛЭП, на углу установлен информационный аншлаг), у аншлага сразу поворот влево после спуска.
Зона отдыха № 11 — ТЭЦ-2: за бывшим постом ГАИ по объездной дороге в сторону Омска, через 2 — 3 км (слева забор территории ТЭЦ-2 закончится) с левой стороны будет спуск (на границе леса и большой ЛЭП, на углу установлен информационный аншлаг) проезжаем зону отдыха 10 (59) прямо, 400 метров по границе леса, дорога пойдет левее к ж/д линии, справа располагается зона отдыха.
Зона отдыха № 12 — ТЭЦ-2: главный въезд в лесной массив. Дорога на пруд Лесной (база отдыха), на развилке (под ЛЭП), направо — дорога уйдет к пруду, прямо через 100 метров слева будет зона отдыха (район снежного полигона).
Зона отдыха № 13 — ТЭЦ-2: вдоль района Войновка идет ж/д линия, по дороге вдоль ж/д линии, не доезжая «Войновских горок» справа.
Зона отдыха № 14 — ТЭЦ-2: вдоль района Войновка идет ж/д линия, по дороге вдоль ж/д линии, не доезжая «Войновских горок», справа.
Зона № 15 — ТЭЦ-2: проезжаем зону отдыха № 15 — ТЭЦ-2 вдоль ж/д линии, справа остаются «Войновские горки», по щебеночной дороге в лес, дорога идет до зоны отдыха (пруд Войновский).
Зона № 16 — Старый Ялуторовский тракт: сразу по тракту за мостом через ж/д линию (за старым постом ГАИ) с правой стороны будет зона отдыха (поворот на автодром автошколы ВОА).
Зона № 17 — Старый Ялуторовский тракт: по тракту перед мостом налево (дорога в микрорайон Лесной), по автодороге до ж/д линии налево, сразу слева будет зона отдыха в березняке.
Зона № 18 — Старый Ялуторовский тракт: по тракту, не доезжая до старого поста ГАИ, поворот налево (стела с ключом от г. Тюмени, поворот в сторону завода), за стелой налево в березняке зона отдыха (видно с тракта).
Зоны № 19, 20 — лесопарк Гилёвская роща: первый въезд в лесопарк, по дорожке 600 метров, справа зона отдыха. Большая поляна в центре лесопарка, проезд по второй и третьей дорожке.
Зона № 21 — ДК «Водник»: поселок Мыс, по ул. Судоремонтной мимо ДК «Водник», не доезжая до судоремонтного завода, поворот направо через сосновый лес (дорога на пляж оз. Круглое), на опушке будет зона отдыха.
Зона № 22 — ул. Дружбы: поворот с ул. Дружбы на ул. Ветеранов Труда, прямо по ул. Ветеранов Труда, не доезжая до первого светофора (справа производственные базы), будет поворот направо, вдоль баз 150 метров, справа зона отдыха в березняке (видно с ул. Ветеранов Труда).