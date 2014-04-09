Отдых на природе — в отведенных местах

Зона отдыха № 5 — Верхний бор: за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор») через 250 — 300 метров поворот направо по щебеночной дороге (дорога на садоводческое общество «Медик»), доехать до развилки, повернуть направо в сторону п. Березняковский, справа в лес поворот через 50 метров (не доезжая до крайних домов), по лесной дороге в сторону бывшего автодрома около 200 метров.