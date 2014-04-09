Из-за биатлона нарядов ДПС на дорогах будет больше

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, соревнования пройдут в «Жемчужине Сибири» 9 и 10 апреля. В связи с использованием парковок «Жемчужины Сибири» для размещения автобусов, доставка зрителей будет осуществляться от СК «Центральный», спортцентра «Тюмень-Дзюдо» и торгового центра «Зеленый Берег», где можно будет оставить личный автомобиль. Для тех, кто решит добраться до места соревнований на личном транспорте, организованы места парковки в селе Червишево (кемпинги «Робинзон» и «Милена») и бесплатная доставка в «Жемчужину Сибири» автобусами.