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Из-за биатлона нарядов ДПС на дорогах будет больше

9 апреля 2014, 09:25
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области обеспечат безопасность дорожного движения при проведении Международных соревнований по биатлону «Приз Губернатора Тюменской области».
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, соревнования пройдут в «Жемчужине Сибири» 9 и 10 апреля. В связи с использованием парковок «Жемчужины Сибири» для размещения автобусов, доставка зрителей будет осуществляться от СК «Центральный», спортцентра «Тюмень-Дзюдо» и торгового центра «Зеленый Берег», где можно будет оставить личный автомобиль. Для тех, кто решит добраться до места соревнований на личном транспорте, организованы места парковки в селе Червишево (кемпинги «Робинзон» и «Милена») и бесплатная доставка в «Жемчужину Сибири» автобусами.

Для обеспечения безопасности движения и беспрепятственного движения транспорта 9 и 10 апреля будут задействованы более 30 автопатрулей полка и спецбатальона ДПС. Инспекторы будут нести службу на маршрутах движения автобусов, на федеральной трассе Курган — Тюмень и на автодороге Червишево — Чаплык, ведущей к «Жемчужине Сибири».

ГИБДД призывает тюменцев и гостей области отнестись с пониманием к мерам по обеспечению безопасности, соблюдать правила движения и быть вежливым к другим участникам дорожного движения.

#Новости#Биатлон#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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