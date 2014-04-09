Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

«Обсуждается несколько принципиальных изменений, направленных на повышение прозрачности Единого государственного экзамена, максимально выявляющих знания школьников и уровень усвоения ими образовательной программы. Мы планируем поэтапно исключить часть „А“ из заданий Единого государственного экзамена из всех вариантов по всем предметам», — пояснил министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
Кроме того, планируется введение устного задания по всем гуманитарным предметам и переход от письменной формы сдачи госэкзамена в полностью электронный формат. Об этом сообщает «Лента. Ру».
«Вначале это будет иностранный язык, а затем такая технология будет опробована на всех гуманитарных предметах — истории, литературе и так далее. Станут развиваться электронные технологии сдачи экзамена. Сначала на компьютере будут сдавать только единый экзамен по информатике, но я не исключаю, что после проведения апробации распространим данную практику и на остальные предметы», — сказал министр.
Окончательные изменения будут подготовлены не позднее августа 2014 года. При этом процедура сдачи экзаменов в этом году изменена не будет. Основная волна госэкзаменов придется на 26 мая — 11 июня. Для выпускников, которые имеют право досрочно сдать ЕГЭ, экзамены начнутся 21 апреля.
Получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и проведением сдачи ЕГЭ, тюменцы могут в режиме online.
Фото: pro-podolsk.ru