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Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

9 апреля 2014, 14:13
Со следующего года из структуры Единого государственного экзамена исключат тестовые задания. По нынешним правилам ЕГЭ этот блок является первым при сдаче экзамена.
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Тюмень

«Обсуждается несколько принципиальных изменений, направленных на повышение прозрачности Единого государственного экзамена, максимально выявляющих знания школьников и уровень усвоения ими образовательной программы. Мы планируем поэтапно исключить часть „А“ из заданий Единого государственного экзамена из всех вариантов по всем предметам», — пояснил министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

Кроме того, планируется введение устного задания по всем гуманитарным предметам и переход от письменной формы сдачи госэкзамена в полностью электронный формат. Об этом сообщает «Лента. Ру».

«Вначале это будет иностранный язык, а затем такая технология будет опробована на всех гуманитарных предметах — истории, литературе и так далее. Станут развиваться электронные технологии сдачи экзамена. Сначала на компьютере будут сдавать только единый экзамен по информатике, но я не исключаю, что после проведения апробации распространим данную практику и на остальные предметы», — сказал министр.

Окончательные изменения будут подготовлены не позднее августа 2014 года. При этом процедура сдачи экзаменов в этом году изменена не будет. Основная волна госэкзаменов придется на 26 мая — 11 июня. Для выпускников, которые имеют право досрочно сдать ЕГЭ, экзамены начнутся 21 апреля.

Получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и проведением сдачи ЕГЭ, тюменцы могут в режиме online.

Фото: pro-podolsk.ru

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