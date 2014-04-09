Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

«Вначале это будет иностранный язык, а затем такая технология будет опробована на всех гуманитарных предметах — истории, литературе и так далее. Станут развиваться электронные технологии сдачи экзамена. Сначала на компьютере будут сдавать только единый экзамен по информатике, но я не исключаю, что после проведения апробации распространим данную практику и на остальные предметы», — сказал министр.