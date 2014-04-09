nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Фальшивые» водители отправятся под суд

9 апреля 2014, 14:03
Прокуратура Центрального округа города Тюмени направила в суд уголовные дела в отношении 28-летнего Евгения Чистякова и 27-летнего Алексея Андреева.
Сюжет
Тюмень

Молодые люди управляли автомобилями по фальшивым водительским удостоверениям, поэтому обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Расследованием установлено, что в декабре 2012 года Чистяков за езду в нетрезвом состоянии был лишен судом водительских прав на 1 год и 10 месяцев. Между тем, молодой человек в апреле 2013 года через Интернет купил фальшивое водительское удостоверение на чужую фамилию, но с его фотографией, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 1 марта 2014 года в полтретьего ночи автомобиль Nissan Murano под управлением Чистякова был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Свердлова. При проверке документов выяснилось, что у водителя фальшивые права.

А 19 марта в половине пятого утра на улице Республики инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus под управлением Андреева. При проверке документов выяснилось, что у водителя поддельное водительское удостоверение.

Прокуратура округа утвердила по данным уголовным делам обвинительные акты и направила их в мировой суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

#Новости#Водительское удостоверение#Подделка документов#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25