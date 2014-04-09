«Фальшивые» водители отправятся под суд

Расследованием установлено, что в декабре 2012 года Чистяков за езду в нетрезвом состоянии был лишен судом водительских прав на 1 год и 10 месяцев. Между тем, молодой человек в апреле 2013 года через Интернет купил фальшивое водительское удостоверение на чужую фамилию, но с его фотографией, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 1 марта 2014 года в полтретьего ночи автомобиль Nissan Murano под управлением Чистякова был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Свердлова. При проверке документов выяснилось, что у водителя фальшивые права.