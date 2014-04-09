«Фальшивые» водители отправятся под суд

Молодые люди управляли автомобилями по фальшивым водительским удостоверениям, поэтому обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Расследованием установлено, что в декабре 2012 года Чистяков за езду в нетрезвом состоянии был лишен судом водительских прав на 1 год и 10 месяцев. Между тем, молодой человек в апреле 2013 года через Интернет купил фальшивое водительское удостоверение на чужую фамилию, но с его фотографией, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 1 марта 2014 года в полтретьего ночи автомобиль Nissan Murano под управлением Чистякова был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Свердлова. При проверке документов выяснилось, что у водителя фальшивые права.
А 19 марта в половине пятого утра на улице Республики инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus под управлением Андреева. При проверке документов выяснилось, что у водителя поддельное водительское удостоверение.
Прокуратура округа утвердила по данным уголовным делам обвинительные акты и направила их в мировой суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.