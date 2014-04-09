Эксперты цифровых медиа выступят в Тюмени. Основам научат бесплатно

— профессиональная — для тех, кто работает в сфере медиа, маркетинга и PR и владеет основами digital. Они познакомятся с правилами написания материалов для цифровых медиа, в сжатые сроки научатся создавать мультимедийный контент, придумывать слоганы и копилайны, узнают об особенностях видео для интернета, о работе digital-редакции, SMM-продвижении и многом другом;