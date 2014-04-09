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Эксперты цифровых медиа выступят в Тюмени. Основам научат бесплатно

9 апреля 2014, 11:46
Началась регистрация на интернет-форум Digital Media, в рамках которого выступят представители «Яндекса», Red Keds, Russia Today, Cossa.ru. Мероприятие пройдет в Тюмени 16–17 мая.
Сюжет
Тюмень

Участники интернет-форума смогут посетить лекции, мастер-классы и принять участие в дискуссионных панелях от ведущих специалистов в области цифровых медиа. Зарегистрироваться на участие можно на сайте http://forumdigitalmedia.ru/.

Как сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ, на форуме будут работать 3 образовательные площадки:

— открытая, которую смогут бесплатно посетить все желающие и познакомиться с основами digital media;

— профессиональная — для тех, кто работает в сфере медиа, маркетинга и PR и владеет основами digital. Они познакомятся с правилами написания материалов для цифровых медиа, в сжатые сроки научатся создавать мультимедийный контент, придумывать слоганы и копилайны, узнают об особенностях видео для интернета, о работе digital-редакции, SMM-продвижении и многом другом;

— бизнес-площадка — серия семинаров по брендингу в сети для руководителей организаций сферы медиа, маркетинга и PR.

Как рассказали NashGorod.ru, стоимость посещения профессиональной площадки — 2 тысячи рублей, бизнес-площадки — 7 тысяч рублей. Подробная программа появится на сайте мероприятия 10 апреля.

Также участники смогут посетить выставку актуальных интернет-проектов ведущих компаний Уральского федерального округа.

Семинары проведут признанные мастера цифровых медиа. Среди них специалист в области брендинга, BTL и рекламы Светлана Майбродская. Она создатель самой успешной рекламной школы Wordshop BBDO по подготовке творческих кадров для работы в рекламе. Светлана расскажет об основных правилах нейминга.

Менеджер по стратегическому маркетингу из компании Yandex Олег Попов научит ставить маркетинговые цели и вырабатывать digital-стратегии, расскажет об основных тактических ошибках при создании платформ бренда в интернете.

Business development director компании OMD Media Direction Надежда Яндашевская остановится на теме медиапланирования. На примерах конкретных кейсов объяснит, как должен идти процесс создания коммуникационной стратегии, почему важен бриф, расскажет о роли исследований и других важных составляющих работы.

Также с лекциями выступят журналист, интернет-маркетолог, медиаменеджер Наталья Лосева, которая вывела в лидеры интернет-вещания в России «РИА Новости» и в разы увеличила посещаемость сайтов ИД «Аргументы и факты»; SMM-креатор агентства Red Keds Василий Богданов, главный редактор сайта Cossa.ru Алина Базелюк, уже знакомые тюменским рекламщикам по фестивалю социальной рекламы «Муза» креативный директор агентства Publicis Healthcare Ирина Зверева и руководитель отдела SMM агентства Red Keds Максим Юрин.

Учредитель форума — Правительство Тюменской области, организатор — областной Молодежный информационно-аналитический центр.

#Новости#Digital media#Тюмень#Ирина#Общество
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